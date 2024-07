Osimhen, il PSG accelera: nei prossimi giorni l’ offerta al Napoli. Novità sulla clausola. – SKY

Napoli, il PSG fa sul serio per Osimhen: novità sulla clausola e tempi stretti per la trattativa. Sky Sport svela i retroscena del possibile affare.

PSG accelera per Osimhen: pronta offerta al Napoli

Il Paris Saint-Germain sembra intenzionato a chiudere rapidamente l’affare Osimhen. Secondo quanto riportato da Sky Sport, il club francese sta accelerando le operazioni per assicurarsi l’attaccante del Napoli nei prossimi giorni.

Sky Sport rivela: “C’è stata una accelerata importante del Paris Saint-Germain, l’agente Roberto Calenda ha incontrato il club francese ma non c’è l’accordo.” L’emittente precisa che un accordo diretto con il giocatore non sarebbe necessario “vista la presenza della clausola rescissoria”.

La strategia del PSG: offerta sotto la clausola

Nonostante la presenza della clausola rescissoria, Sky Sport riporta che “il problema per il Napoli è che non ci sono club disposti a pagarla.” Di conseguenza, “Il PSG farà una offerta più bassa della clausola per poterlo strappare al Napoli già in questi giorni.”

Tensioni tra Napoli e PSG

L’emittente sottolinea un dettaglio importante riguardo i rapporti tra i due club: “Negli ultimi mesi i rapporti non sono stati dei migliori tra i club, visti i contatti con gli agente di Khvicha Kvaratskhelia.” Questa situazione potrebbe influenzare le negoziazioni per Osimhen.

La posizione di Conte e del Napoli

Sky Sport riporta che “Conte sa che su Osimhen c’è un accordo in essere, nell’idea del Napoli è lui a dover partire ma non c’è accordo.” Questa affermazione suggerisce che, nonostante la volontà del club di cedere Osimhen, la situazione rimane complessa.

La partenza di Osimhen potrebbe avere un impatto significativo sul calciomercato del Napoli, aprendo scenari per nuovi acquisti nel reparto offensivo.

