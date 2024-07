Chiellini: “Conte, colpo da top Club. Ho parlato con Buongiorno”

Napoli, le parole di Chiellini su Conte e Buongiorno. L’ex difensore della Juventus esalta il mercato del Napoli.

Conte al Napoli: il parere di Chiellini

Giorgio Chiellini, ex difensore della Juventus, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport riguardo gli arrivi di Antonio Conte e Alessandro Buongiorno al Napoli.

“Conte? Il Napoli non poteva fare scelta migliore dopo l’anno passato, con tutte quelle difficoltà. Ha preso uno dei top al mondo, insegna calcio e dà conoscenze che potranno sembrare assurde ma che poi risulteranno quelle giuste,” ha affermato Chiellini.

L’ex capitano bianconero ha poi aggiunto: “È quello che è successo a noi con la Juventus. Concordo con Buffon, Antonio con la possibilità di lavorare durante la settimana su una squadra tecnicamente forte farà veramente bene”.

Chiellini su Buongiorno al Napoli

Riguardo l’arrivo di Buongiorno, Chiellini ha rivelato: “Ho parlato con Alessandro Buongiorno in Nazionale, secondo me miglior scelta non poteva fare. Lavorare con Conte lo farà diventare fra i migliori d’Europa e del mondo, ha tutto per diventarlo.”

“E’ umile, intelligente, forte in fase difensiva e bravo in impostazione, crescerà molto,” ha aggiunto l’ex difensore.

Il futuro di Chiellini come allenatore

Sul suo futuro in panchina, Chiellini ha dichiarato: “La strada verso l’essere un allenatore parte da qui, oggi è il passaggio dall’essere calciatore ad un futuro che spero possa essere bello, sicuramente intenso. Sarò un allenatore misto fra quelli che sono stati i miei tecnici, da tutti cercherò di prendere un po’. Poi sarà il campo a giudicare”.

Chiellini sulla situazione di Chiesa

“Situazione Chiesa? Non so se lascerà la Juve, credo che Federico debba un attimo fare un esame interiore e capire cosa vuole. Negli ultimi anni ha avuto difficoltà fisiche e caratteriali, ora è arrivato il momento dello step per diventare un top. Mi auguro che questo accada alla Juventus, ma intanto deve fare questo step altrimenti il resto della sua carriera può diventare difficile,” ha concluso Chiellini.

Continuate a seguire Napolipiu.com per tutti gli aggiornamenti sul calciomercato del Napoli e le ultime novità sulla squadra di Conte.