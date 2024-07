Conte pensa a Saelemaekers per il Napoli: la duttilità del belga piace al tecnico – TMW

Napoli, Conte guarda in casa Bologna: Saelemaekers nel mirino. Le qualità che hanno colpito l’allenatore e i possibili scenari di mercato.

Il Napoli pensa a Saelemaekers

Antonio Conte sembra aver individuato in Alexis Saelemaekers un potenziale rinforzo per il suo Napoli. Il belga, reduce da una stagione di alto livello con il Bologna, ha catturato l’attenzione del tecnico leccese per una caratteristica in particolare.

Saelemaekers è stato uno dei protagonisti della straordinaria cavalcata del Bologna verso la qualificazione in Champions League. Dopo un’esperienza altalenante al Milan, il giocatore belga ha trovato la sua dimensione in Emilia, esprimendo appieno il suo potenziale.

Secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb, “in particolare, il neo tecnico degli azzurri sarebbe rimasto colpito dalla sua duttilità tattica.” Questa versatilità sembra essere la chiave dell’interesse di Conte.

La duttilità di Saelemaekers: un jolly per il Napoli di Conte

Tmw aggiunge: “Proprio per questo motivo, lo vorrebbe come jolly per il suo Napoli nel 2024-2025. Il club azzurro è interessato al jolly belga del Milan.” La capacità di Saelemaekers di giocare in diverse zone del campo lo rende particolarmente appetibile per il sistema di gioco di Conte.

Il classe 1999 ha dimostrato di poter agire sia come esterno offensivo che come laterale a tutta fascia, ricordando giocatori come Perisic o Candreva, che hanno brillato sotto la guida di Conte all’Inter. Questa versatilità potrebbe permettere a Saelemaekers di svolgere efficacemente entrambe le fasi di gioco, un aspetto fondamentale nel calcio del tecnico pugliese.

La trattativa

Al momento, non ci sono notizie di una trattativa ufficiale tra il Napoli e il Milan per Saelemaekers. Tuttavia, l’interesse di Conte potrebbe portare a sviluppi nelle prossime settimane.

L’eventuale arrivo di Saelemaekers potrebbe rappresentare un importante tassello nel nuovo progetto tecnico del Napoli sotto la guida di Antonio Conte, offrendo al tecnico un’opzione tattica versatile e di qualità.

