KISS KISS – Ostigard-Rennes, il giocatore non ha detto no. Ngonge rimane, Vigliotti alla Cavese

Tutte le ultime novità sulle possibili partenze e conferme del Napoli nella sessione estiva di calciomercato.

NOTIZIE MERCATO NAPOLI. Nella frenetica sessione estiva di calciomercato, la redazione di Kiss Kiss Napoli ha fatto il punto sulle possibili partenze dal club partenopeo. Le ultime notizie riguardano Leo Ostigard, Cyril Ngonge e il giovane Vigliotti.

Ostigard aperto al Rennes, definito il futuro di Ngonge e Vigliotti

Leo Ostigard, difensore del Napoli, ha destato l’interesse del Rennes, come rivelato dalla redazione di Kiss Kiss Napoli durante la trasmissione Radio Goal. Nonostante l’apertura del giocatore per una possibile esperienza in Francia, Ostigard preferirebbe rimanere in Italia. Il suo futuro sarà deciso entro il ritiro estivo a Castel di Sangro, prima della prima partita di Coppa Italia contro il Modena. Massara, ex direttore sportivo del Milan e ora al Rennes, sembra interessato al giocatore, ma al momento nulla è stato definitivamente deciso.

Diversa è la situazione per Cyril Ngonge, che sembra destinato a rimanere al Napoli anche per la prossima stagione. Secondo quanto riportato da Kiss Kiss Napoli, l’entourage dell’attaccante belga ha confermato la sua permanenza sotto la guida di Antonio Conte.

Infine, il giovane Vigliotti ha invece concluso il suo percorso al Napoli per trasferirsi alla Cavese in Lega Pro. Un passaggio che potrebbe fornirgli l’opportunità di guadagnare esperienza e minuti in campo in un contesto più adatto alla sua crescita.

Il mercato del Napoli continua a evolversi con annunci importanti sul fronte delle partenze. Mentre Ostigard considera attentamente le sue opzioni tra Italia e Francia, Ngonge si prepara a contribuire nuovamente al progetto azzurro sotto la guida di Antonio Conte. Vigliotti, invece, ha trovato una nuova casa alla Cavese, dove potrà sviluppare ulteriormente il suo talento. Resta da vedere come questi movimenti influenzeranno la squadra in vista della prossima stagione calcistica.