De Maggio: “Napoli vicino ad un colpaccio monumentale. Se lo prende spacca tutto”

Il direttore di Kiss Kiss Napoli, Valter De Maggio, si è soffermato su un’indiscrezione di mercato relativa al club partenopeo.

Il mercato estivo del Napoli continua a tenere alta l’attenzione dei tifosi, con Valter De Maggio che ha lanciato un’importante indiscrezione durante la trasmissione Radio Goal su Kiss Kiss Napoli. Il noto giornalista sportivo ha espresso il suo entusiasmo riguardo a un possibile colpo di mercato che potrebbe rivoluzionare la squadra di Aurelio De Laurentiis.

“Se il Napoli lo prende spacca veramente tutto. Fortissimo. Ho seguito il ragazzo nel corso della passata stagione, poi ieri ho aperto la Gazzetta dello Sport ed ho letto il suo nome accostato al club di De Laurentiis. Devo dire che sono sobbalzato dalla poltrona, perché se il Napoli riesce a prendere Neres dal Benfica, spacca veramente tutto. Un colpo eccezionale”, ha dichiarato De Maggio, visibilmente emozionato.

Poi ancora: “Questo ragazzo è straordinario, ha un talento eccezionale. Ho visto diverse partite ed è uno di quelli che fa letteralmente impazzire i tifosi. Spacca le partite con le sue giocate, sarebbe veramente un colpaccio monumentale se il ds azzurro Giovanni Manna riuscisse a portarlo alla corte di Antonio Conte in maglia azzurra”.

Il giornalista ha sottolineato l’importanza di questo potenziale acquisto per il club partenopeo, evidenziando il supporto già espresso dal giocatore stesso verso un trasferimento in maglia azzurra. Tuttavia, il Benfica sembra intenzionato a chiedere una cifra considerevole per cederlo, mettendo alla prova le capacità negoziali del direttore sportivo azzurro, Giovanni Manna.

Neres, noto per la sua capacità di incidere sulle partite con giocate spettacolari, potrebbe essere l’asso nella manica per il Napoli di Antonio Conte, che punta a rinforzare la rosa in vista della prossima stagione.