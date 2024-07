Bucchioni: “Amrabat non è la scelta ideale per il Napoli. Lukaku sta perdendo 6 chili per Conte”

Enzo Bucchioni esprime dubbi sul trasferimento di Amrabat al Napoli mentre si sofferma sull’imminente arrivo di Lukaku.

Enzo Bucchioni, noto giornalista sportivo, ha espresso dubbi riguardo a Sofyan Amrabat, centrocampista della Fiorentina, e ha condiviso interessanti dettagli sul rapporto tra Romelu Lukaku e Antonio Conte, nel corso di un’intervista esclusiva rilasciata a Radio Marte durante la trasmissione Forza Napoli Sempre – Summer Edition.

Bucchioni, con una profonda conoscenza delle dinamiche della Fiorentina, ha dichiarato che Amrabat, recentemente associato al Napoli, potrebbe non essere la scelta ideale per il club partenopeo. “Sofyan Amrabat può essere un rinforzo per il Napoli? Devo dire che non è mai stato un giocatore che mi ha entusiasmato: ha dei limiti tecnici. È efficace negli spazi ristretti, ma ha difficoltà nella costruzione del gioco”, ha sottolineato Bucchioni.

L’opinionista ha poi sottolineato che sotto la guida di Antonio Conte, Amrabat potrebbe migliorare. “Se Conte riesce a istruirlo e a mantenerlo in un contesto tattico compatto, forse Amrabat può ritrovare un certo livello. È giovane, ambizioso, desidera competere ad alti livelli e cerca una piazza importante, come dimostra il suo passaggio in Inghilterra”, ha aggiunto.

Bucchioni ha evidenziato l’importanza della valutazione di Conte nel possibile trasferimento di Amrabat, paragonandolo al caso di Romelu Lukaku. “Conte è stato determinante anche nel caso di Lukaku, che sta perdendo 6 chili sotto la sua guida. Se Conte ritiene che Amrabat possa essere utile e dice a De Laurentiis ‘prendilo, ci penso io’, come ha fatto con Lukaku, potrebbe essere un segnale positivo per il Napoli”.