Ostigard rifiuta il trasferimento al Rennes, il Napoli perde sette milioni: la situazione

La decisione del difensore norvegese Leo Ostigard mette in bilico il suo futuro e influisce sul mercato del Napoli.

Il difensore Leo Ostigard sembra destinato a lasciare il Napoli, ma la sua cessione non è stata ancora conclusa, portando a una perdita significativa per il club partenopeo. Secondo le ultime informazioni riportate dall’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, Ostigard ha rifiutato un trasferimento al Rennes, causando al club azzurro una perdita di circa sette milioni di euro.

Un difensore non convincente

Leo Ostigard non è riuscito a lasciare un segno positivo durante le sue stagioni a Napoli, nonostante i vari tentativi dei tecnici che si sono succeduti sulla panchina partenopea. Anche con l’arrivo di Antonio Conte, la sua posizione è rimasta incerta, con il tecnico che ha espressamente richiesto rinforzi in difesa. Dopo gli innesti di Alessandro Buongiorno e Rafa Marin, ora il club è alla ricerca di ulteriori qualità nel reparto centrale, con Mario Hermoso che appare come una possibile scelta, ma solo dopo aver ceduto Ostigard.

Trattativa in stallo

Il Napoli sembrava aver trovato un’intesa con il Rennes per la cessione definitiva di Ostigard, ma il giocatore ha deciso di non accettare il trasferimento in Francia, causando un duro colpo economico al club azzurro. Secondo fonti vicine alla trattativa, la cessione avrebbe portato al Napoli un introito di sette milioni di euro, fondamentali per le operazioni di mercato in corso.

Nonostante il rifiuto di Ostigard, sembra che il suo futuro lontano da Napoli sia ormai inevitabile. Il giocatore potrebbe lasciare il club già prima del 25 luglio, data fissata per l’inizio del ritiro estivo a Castel di Sangro, in Abruzzo. La decisione finale dipenderà dalle prossime mosse del club e dalle offerte che potrebbero arrivare per il difensore norvegese.

Il Napoli, intanto, continua a lavorare sul mercato estivo, cercando di sistemare la difesa e prepararsi al meglio per la prossima stagione calcistica.