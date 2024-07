Osimhen, il PSG si ritira dalla trattativa. Il retroscena – GAZZETTA

PSG si ritira dalla corsa per Osimhen. Arabia Saudita e Chelsea in agguato. Napoli in attesa, Lukaku pronto. Ultimi aggiornamenti sul mercato.

Colpo di scena Osimhen: Il PSG si ritira

Un’importante svolta nel calciomercato del Napoli è stata annunciata dalla Gazzetta dello Sport. Secondo il noto quotidiano sportivo, il PSG avrebbe deciso di ritirarsi dalla corsa per Victor Osimhen, cambiando drasticamente le prospettive per il futuro del centravanti nigeriano.

La trattativa tra il club partenopeo e quello parigino sembrava essere in una fase di stallo. Il nodo principale riguardava la cifra del trasferimento, con il Napoli fermo sulla clausola rescissoria di 130 milioni di euro e il club di Al Khelaifi riluttante a investire una somma così elevata. Questa situazione di impasse ha portato il PSG a virare su altri obiettivi, in particolare Kolo Muani e Gonçalo Ramos.

Tuttavia, il ritiro del PSG non significa necessariamente che Osimhen rimarrà a Napoli. Sullo sfondo si profilano nuovi interessamenti, con l’Arabia Saudita e il Chelsea che sembrano essere tornati in corsa per assicurarsi le prestazioni del talentuoso attaccante ex Lille.

Questa situazione di incertezza ha ripercussioni anche su altri fronti del calciomercato. Romelu Lukaku, che sembrava pronto a vestire la maglia azzurra come erede di Osimhen, si trova ora in una posizione di attesa. Il futuro dell’attaccante belga resta legato a doppio filo alle sorti del nigeriano.

Il Napoli si trova quindi di fronte a uno scenario in evoluzione, con diverse opzioni da valutare attentamente prima della chiusura del calciomercato estivo. La società partenopea dovrà gestire con accortezza questa fase cruciale per definire l’assetto della squadra per la prossima stagione.