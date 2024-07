Napoli a Castel Volturno arrivano i nazionali, ci sono anche Kvara e Buongiorno

Kvaratskhelia e Buongiorno tra i nazionali arrivati a Castel Volturno. Il Napoli si prepara per il ritiro a Castel di Sangro.

Napoli arrivano i nazionali a Castel Volturno

Il centro sportivo di Castel Volturno si anima con l’arrivo dei nazionali del Napoli. Volti noti come Kvaratskhelia, Lobotka, Di Lorenzo, Meret, Raspadori, Folorunsho e Buongiorno si sono presentati per le visite mediche e i test preliminari. Olivera, reduce dalla Coppa America con l’Uruguay, raggiungerà la squadra direttamente in Abruzzo.

Il programma del secondo ritiro estivo è serrato. La partenza è fissata per domani mattina, con destinazione Castel di Sangro. La squadra resterà in Abruzzo fino al 9 agosto, preparandosi intensamente per l’inizio della nuova stagione.

Durante il ritiro, sono in programma tre amichevoli di prestigio. Domenica si terrà la prima sfida contro il KF Egnatia alle ore 20. Mercoledì prossimo, sempre alle 20, il Napoli affronterà il Brest.

L’ultima gara del ritiro, fissata per sabato 3 agosto alle 18.30, vedrà i partenopei contro il Girona. Quest’ultima partita ha già fatto registrare il tutto esaurito, segno dell’entusiasmo crescente dei tifosi.

Il 10 agosto segnerà il debutto ufficiale del Napoli nella stagione 2023/2024. La squadra affronterà il Modena nei trentaduesimi di Coppa Italia allo stadio Maradona, primo appuntamento cruciale della nuova annata calcistica.

L’attesa dei tifosi è palpabile, come dimostra il rapido esaurimento dei biglietti per l’amichevole contro il Girona. Questo fervore preannuncia una stagione ricca di emozioni per i supporter azzurri.

