Di Marzio: “Osimhen, no agli arabi, PSG defilato. L’Arsenal interessato”

Gianluca Di Marzio ha riportato le ultime su Victor Osimhen, il bomber ha detto no all’arabia. PSG e Arsenal alla finistra.

Di Marzio: le ultime su Osimhen

Il PSG si è defilato per Victor Osimhen, centravanti nigeriano del Napoli. L”offerta del club parigino non soddisfa il Napoli e la trattativa si è bloccata. Secondo quanto riporta il giornalista ed esperto di calciomercato di Sky Sport, gianluca Di Marzio, il club parigino potrebbe tornare alla carica per il bomber azzurro.

Secondo Di Marzio: “Il PSG sta osservando con grande attenzione il giocatore, che è da tempo nel mirino dei francesi. Luís Campos, attuale direttore sportivo del PSG, ha già lavorato con Osimhen ai tempi del Lille.

Inoltre, il nuovo allenatore Luis Enrique ha inserito il nigeriano al primo posto nella sua lista di attaccanti desiderati. Il club francese si è temporaneamente fermato, ma ha intenzione di riprendere i negoziati, aspettando che il prezzo scenda o che le contropartite offerte possano soddisfare il Napoli. Tra queste contropartite figura Lee Kang-in, uno dei preferiti del club partenopeo”.

Secondo Gianluca Di Marzio: “Osimhen è un calciatore che piace a moltissimi club ma le offerte ricevute finora sono inferiori alle richieste del Napoli. Il giocatore ha espresso chiaramente di non voler trasferirsi in Arabia Saudita.

Nel frattempo, è necessario tenere d’occhio anche la Premier League. Il mercato degli attaccanti non è ancora decollato, ma l’Arsenal potrebbe presto presentare un’offerta. Finora, in Inghilterra solo Joshua Zirkzee è approdato al Manchester United per circa 40 milioni di euro, una cifra relativamente bassa”.

