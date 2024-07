Il Cagliari su Gaetano, è sfida con De Laurentiis: offerta troppo bassa. Ecco quanto vuole il patron azzurro

Il Cagliari deve alzare l’asticella per assicurarsi il ritorno del centrocampista del Napoli, Gianluca Gaetano.

NOTIZIE MERCATO NAPOLI. Gianluca Gaetano, ex giocatore del Cagliari e reduce da una stagione in prestito che lo ha visto emergere come uno dei migliori nel campionato italiano, è ora oggetto di desiderio per il club isolano che sognerebbe un ambito ritorno del giocatore. Ma il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis sembra determinato a far valere il suo peso nelle trattative.

Secondo quanto riportato da fonti vicine al club partenopeo, De Laurentiis avrebbe fissato un prezzo di partenza di circa quindici milioni di euro per il trasferimento di Gaetano, quasi il doppio dell’offerta iniziale avanzata dal presidente del Cagliari, Tommaso Giulini. Quest’ultimo ha proposto una cifra di circa otto milioni di euro più bonus, una proposta che non ha ancora convinto il Napoli.

Gaetano, che ha dimostrato le sue capacità anche su scala internazionale, nonostante non sia stato convocato per gli EURO 2024, rimane un’opzione attraente per il Cagliari. Il club sardo ha manifestato il desiderio di riportare il centrocampista a casa dopo il suo prestito di successo in Sardegna. Ecco quanto si legge su TMW:

“Aurelio De Laurentiis è disposto a darlo via solo dinanzi a un’offerta importante, da quindici milioni di euro. Sulle tracce di Gaetano c’è il Cagliari, club in cui il calciatore campano ha giocato con ottimi risultati negli ultimi mesi. La società del presidente Giulini è pronta a fare un investimento per lui, ma la prima proposta è lontana dalle richieste del Napoli, circa otto milioni di euro più bonus“.

Al momento, le trattative sembrano in stallo a causa della differenza significativa tra le valutazioni dei due club. Il Cagliari è ora chiamato a mettere sul piatto una proposta più competitiva se vuole realizzare il sogno di riportare Gaetano tra le sue fila.

Resta da vedere se i negoziati tra i due club riusciranno a trovare un punto d’incontro prima della chiusura del calciomercato estivo, con entrambe le parti pronte a giocarsi le loro carte per aggiudicarsi il talento di Gianluca Gaetano.