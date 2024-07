James Rodriguez offerto al Napoli, Repubblica: “A Conte piace, ma c’è un solo dubbio”

Il trequartista colombiano James Rodriguez potrebbe approdare in Serie A, ma le sue condizioni fisiche sollevano non pochi dubbi.

NOTIZIE MERCATO NAPOLI. James Rodriguez è al centro dell’attenzione per un possibile ritorno in Serie A, con Napoli e Lazio che stanno considerando seriamente l’opportunità di aggiudicarsi il talentuoso trequartista colombiano. Come riportato da La Repubblica, Rodriguez è stato proposto ad entrambi i club italiani dopo essere stato svincolato dal San Paolo. Il giocatore, insignito del titolo di miglior calciatore nella recente Copa America, mira a rilanciarsi in Europa in vista del Mondiale 2026.

Le Considerazioni di Conte

Antonio Conte, tecnico del Napoli, ha mostrato interesse per il profilo di Rodriguez, riconoscendo il suo potenziale e la sua esperienza internazionale. Tuttavia, secondo quanto riportato, le condizioni fisiche del giocatore rappresentano un ostacolo significativo che sta frenando l’evolversi dell’affare. Nonostante il desiderio di Rodriguez di fare ritorno in Europa, il trasferimento sembra attualmente in standby a causa di questi dubbi. Ecco quanto riferito da Repubblica:

“L’ex trequartista di Real Madrid e Bayern Monaco è stato proposto al club azzurro e alla Lazio. Il 33enne colombiano – premiato come miglior calciatore nell’ultima Copa America – è alla ricerca di un club dopo essersi svincolato dal San Paolo. L’ex Real Madrid vuole tornare in Europa per essere pronto per il grande appuntamento del 2026, il Mondiale in America”.

Poi ancora: “Un nome importante, su cui i due club italiani – ma non solo – stanno ragionando. Il Napoli ha ceduto Jesper Lindstrom all’Everton con la formula del prestito oneroso (3 milioni di euro) e diritto di riscatto fissato a 22 milioni di euro. Ad Antonio Conte piace il profilo di James, ma le sue condizioni fisiche lasciano l’affare in standby”.

Nel contesto del mercato estivo, con il Napoli che ha recentemente ceduto Jesper Lindstrom all’Everton, le trattative per Rodriguez potrebbero evolversi nelle prossime settimane. La dirigenza partenopea dovrà valutare attentamente se procedere con l’approfondimento di questa pista di mercato, considerando sia il profilo sportivo che le implicazioni finanziarie di un eventuale ingaggio.