Caso Di Lorenzo, Lo Monaco: “Sapete quanto è costato al Napoli? 800mila euro in più”

Il dirigente sportivo si è soffermato sul caso che ha coinvolto il capitano del Napoli, Giovanni Di Lorenzo, e sul futuro di Osimhen.

Il caso Di Lorenzo sembrava chiuso, ma le cifre raccontano una storia diversa. Pietro Lo Monaco, rispettato dirigente sportivo, ha rivelato dettagli esplosivi sul costo economico del controverso episodio che ha scosso il Napoli alla fine della scorsa stagione. Lo Monaco ha scelto di aprire il sipario sui retroscena del calcio azzurro durante un’intervista esclusiva rilasciata ai microfoni di Kiss Kiss Napoli.

Secondo Lo Monaco, l’episodio ha comportato un esborso significativo per il club partenopeo. “Abbiamo assistito alla dimostrazione lampante che in questo caso siamo in presenza di un protagonista che è l’agente, quando il protagonista dovrebbe essere il calciatore. La colpa è dei media, a che titolo un agente fa una conferenza stampa? A che titolo la fa? A che pro?”, ha dichiarato l’ex dg del Catania.

Ma l’aspetto più sconcertante è emerso quando Lo Monaco ha rivelato il costo economico diretto per il Napoli: “Il caso sapete quanto è costato al Napoli? 800mila euro in più. Il procuratore ha messo in atto una politica economica vista l’incedibilità sancita dall’allenatore.”

Non si è risparmiato neanche sul futuro di Osimhen, la stella in fase di riflessione: “Chi è causa del suo mal pianga sé stesso, il calciatore ha fatto un campionato deficitario e le cifre obbligatorie per prenderlo vanno ben oltre il rendimento di Osimhen di quest’anno. Quando un giocatore fa fin troppo bene va ceduto, sempre, vale sempre la regola del ‘compra, vendi e pentiti’”.