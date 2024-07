Bucchioni: “Chiesa al Napoli con Conte tornerebbe fortissimo. Affare d’oro per ADL”

Enzo Bucchioni consiglia il Napoli su Chiesa: ‘A 20 milioni è un’occasione. Con Conte tornerebbe al top’. Le dichiarazioni sul possibile colpo di mercato.

Bucchioni vede in Chiesa un’opportunità unica per il Napoli

Enzo Bucchioni, noto giornalista, ha condiviso la sua opinione su un possibile trasferimento di Federico Chiesa al Napoli durante un’intervista a Radio Kiss Kiss Napoli. Bucchioni vede in questa mossa un’opportunità eccezionale per il club partenopeo, soprattutto considerando il potenziale ritorno in forma del giocatore sotto la guida di Antonio Conte.

Bucchioni ha dichiarato: “Chiesa occasione per il Napoli? Quando hai soldi in mano, e pochi altri ce li hanno, puoi sfruttare le opportunità e le occasioni del caso. Ci metto dentro anche Chiesa.

Ma ora quanto può costare? 20 milioni? E se io fra un anno me lo prendo a zero? Trovo un accordo oggi col giocatore e fra un anno lo prendo. Questa potrebbe essere non un’occasione, ma un’occasionissima.”

Il rilancio di Chiesa sotto la guida di Conte

Il giornalista ha sottolineato il potenziale impatto di Antonio Conte su Chiesa: “Però restando al presente, anche a 20 milioni quest’estate è un’assoluta occasione: va rilanciato, ma date Chiesa in mano a Conte e vedete che giocatore tornerebbe! Con la sua esplosività e la sua qualità”.

Bucchioni ha anche evidenziato come il mercato offra opportunità uniche: “Il mercato è anche questo: incastri, occasioni, momento giusto. Il Napoli senza coppe può fare tutti i discorsi con estrema serenità!”

Per rimanere aggiornati sugli sviluppi di questa potenziale trattativa e su tutte le news di calciomercato del Napoli, continuate a seguire napolipiu.com.