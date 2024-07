Meluso svela: “Offerta super per Osimhen”. Il retroscena

L’ex DS del Napoli Meluso rivela l’offerta importante per Osimhen la scorsa estate, ammette errori nella gestione di Zielinski.

Osimhen e l’offerta record: il retroscena di Meluso

Mauro Meluso, ex direttore sportivo del Napoli, ha rilasciato dichiarazioni importanti ai microfoni di Sportitalia riguardo il mercato dello scorso anno. In particolare, ha rivelato un retroscena su Victor Osimhen, attualmente in ritiro a Castel di Sangro:

“Nella gestione Osimhen qualcosa abbiamo sbagliato. Io sono arrivato a metà luglio a Napoli e sapevo che c’era stata un’offerta molto alta da parte di una delle più grandi squadre d’Europa. Col senno di poi siamo bravi tutti, ma forse si poteva cedere”.

Zielinski all’Inter: Meluso ammette gli errori

Meluso ha anche affrontato il tema dell’addio di Piotr Zielinski, che ha lasciato il Napoli a parametro zero per unirsi all’Inter. L’ex DS ha ammesso:

“L’abbiamo perso a parametro zero e potevamo fare qualcosa in più, me ne assumo la responsabilità. Quello che ha portato a perdere Zielinski potrebbero essere anche delle valutazioni economiche”.

Il mercato attuale del Napoli: il parere di Meluso

Pur non essendo più coinvolto direttamente, Meluso ha espresso la sua opinione sul mercato attuale del Napoli:

“Spinazzola, Buongiorno, Rafa Marin sono giocatori di ottimo livello che aiuteranno”.

