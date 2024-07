Del Genio: “Hermoso forte, ma non un fenomeno. Ecco perchè non è più arrivato al Napoli”

Il giornalista spiega come l’elevato ingaggio richiesto da Mario Hermoso sia stato il principale ostacolo per il trasferimento.

Paolo Del Genio, noto giornalista e opinionista sportivo, ha recentemente chiarito le ragioni per cui il Napoli non ha accelerato l’acquisto del difensore spagnolo Mario Hermoso. Intervenuto nella trasmissione “Il Napoli su Telecapri”, Del Genio ha offerto una panoramica dettagliata sui motivi che hanno portato il club partenopeo a fare marcia indietro.

Secondo quanto dichiarato da Del Genio, il Napoli ha mostrato interesse concreto per Hermoso, ex giocatore dell’Atletico Madrid, ma le trattative sono naufragate principalmente a causa dell’elevato ingaggio richiesto dal difensore. “Hermoso ha chiesto un ingaggio di 5 milioni di euro a stagione, una cifra che il Napoli ha giudicato eccessiva,” ha spiegato Del Genio. “Il club partenopeo si era spinto a offrire 3,5 milioni, ma non ha ritenuto opportuno andare oltre.”

Del Genio ha poi sottolineato che, sebbene Hermoso sia senza dubbio un difensore di valore, le aspettative intorno a lui sono state esagerate. “Quando un giocatore sta per arrivare, spesso si dice che sia un grande acquisto, mentre se non arriva, viene subito declassato. Questo non è un approccio corretto,” ha affermato il giornalista. “Hermoso è un buon giocatore, ma non un fenomeno. Il Napoli ha fatto le sue valutazioni e ha deciso che non fosse giustificabile un ingaggio così alto per un calciatore che, pur essendo forte, non è considerato un top assoluto.”

Il Napoli, dunque, ha optato per non affondare il colpo per Hermoso, ritenendo che la richiesta economica non fosse in linea con il valore percepito del giocatore.