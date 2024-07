Falcao: “Lukaku al Napoli? Un investimento a perdere, Osimhen è di un’altra categoria”

Falcao si è soffermato su Osimhen e Lukaku: il belga potrebbe non garantire il valore a lungo termine che il Napoli cerca.

Giuseppe Falcao, figlio del leggendario Paulo Roberto Falcao e noto speaker radiofonico e tifoso della Roma, ha espresso forti opinioni riguardo al possibile trasferimento di Romelu Lukaku al Napoli, durante un intervento nella trasmissione Radio Goal su Radio Kiss Kiss Napoli.

Nel suo intervento, Falcao ha lodato le prestazioni di Lukaku durante la sua esperienza alla Roma, definendo il belga un giocatore di grande valore. “Lukaku ha dimostrato di essere un attaccante di qualità, capace di supportare i compagni di squadra e fare il lavoro sporco in campo”, ha detto Falcao. “Il suo fisico imponente lo rende difficile da marcare e, nonostante la sua età, ha ancora molto da offrire.”

Ma Falcao ha sollevato dubbi sull’opportunità per il Napoli di sostituire Victor Osimhen con Lukaku. “Passare da Osimhen a Lukaku sarebbe un passo indietro”, ha dichiarato Falcao. “Osimhen è un calciatore giovane, in continua crescita, e ha dimostrato di essere un bomber affidabile con la sua capacità di segnare almeno 20 gol a stagione.”

Falcao ha sottolineato che, mentre Lukaku potrebbe offrire una certa esperienza e abilità, l’età e la forma attuale del belga potrebbero rappresentare un rischio per il Napoli. “Lukaku non è più il giocatore devastante che era all’Inter”, ha affermato Falcao. “Investire su di lui potrebbe rivelarsi un’operazione a perdere. La sua età e le sue caratteristiche attuali limitano il suo valore di rivendita.”

In conclusione, Falcao ha ribadito il suo supporto per Osimhen, sostenendo che il giovane attaccante nigeriano rappresenta un’opzione più vantaggiosa per il futuro del Napoli. “Se il Napoli punta a costruire una squadra competitiva a lungo termine, sarebbe saggio mantenere Osimhen”, ha concluso.