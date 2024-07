Il Napoli presenta la nuova maglia bianca per la stagione 2024/25: prezzo e caratteristiche

Scopri il design esclusivo e il prezzo della nuova divisa del Napoli, disponibile online e nei negozi a partire dal 27 luglio.

La SSC Napoli ha svelato ufficialmente la nuova maglia bianca per la stagione 2024-2025, che sarà indossata dai calciatori partenopei durante le gare in trasferta. L’annuncio è avvenuto attraverso i canali social del club, e la nuova divisa ha già catturato l’attenzione degli appassionati per il suo design elegante e innovativo.

Design e caratteristiche

La maglia, realizzata in un raffinato bianco, è arricchita da dettagli in blu scuro che conferiscono un tocco di modernità e classe. Tra le novità più significative c’è il patch del logo SSC Napoli, ridimensionato e realizzato con un effetto 3D che non solo valorizza l’aspetto visivo della maglia, ma riflette anche l’attenzione del club per le ultime tendenze del design sportivo.

Il lettering “SSC Napoli” è caratterizzato da caratteri moderni e dinamici, contribuendo a un look contemporaneo e accattivante. La maglia è progettata per garantire una vestibilità morbida e confortevole, ideale per favorire la mobilità durante le partite.

Prezzo e disponibilità

Il prezzo della nuova maglia da gioco è fissato a 130 euro. Gli appassionati del Napoli possono acquistare la divisa a partire dalle ore 19.26 di sabato 27 luglio sul web store ufficiale del club. Per chi preferisce fare shopping in negozio, la maglia sarà disponibile anche presso tutti gli store fisici autorizzati dalla SSC Napoli nei giorni successivi al lancio online.

Per non perdere l’opportunità di indossare la nuova maglia e sostenere la squadra con stile, visita il sito ufficiale del SSC Napoli o recati nei negozi autorizzati.

Con la nuova maglia bianca, il Napoli continua a coniugare tradizione e innovazione, offrendo ai tifosi un prodotto di alta qualità che riflette l’essenza e l’eleganza del club. Non perdere l’occasione di indossare il simbolo del tuo amore per la squadra partenopea.