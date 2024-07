Bucchioni: “Date questo giocatore in mano ad Antonio Conte e vedrete cosa diventerà”

Il giornalista Enzo Bucchioni si è soffermato su Federico Chiesa e sul possibile investimento da parte del Napoli di Conte.

Enzo Bucchioni, noto giornalista sportivo, ha fatto il punto sulla situazione di mercato del Napoli durante la trasmissione Radio Goal di Radio Kiss Kiss Napoli, suggerendo che Federico Chiesa potrebbe rappresentare un’opportunità imperdibile per il club partenopeo.

Bucchioni ha sottolineato che il Napoli, avendo una disponibilità economica superiore a molti altri club, potrebbe cogliere occasioni come quella di Chiesa: “Se Federico Chiesa è un’occasione per il Napoli? Quando hai soldi in mano come li ha il club partenopeo, e pochi altri ce li hanno, puoi sfruttare le opportunità e le occasioni del caso. Ci metto dentro anche Chiesa, certo. Quanto può costare? 20 milioni? E se io fra un anno me lo prendo a zero? Magari trovo un accordo oggi col giocatore e fra un anno lo prendo”.

Il giornalista ha poi precisato che, pur considerandola un’occasione straordinaria, anche una spesa di 20 milioni per Chiesa potrebbe rivelarsi un ottimo affare: “Questa potrebbe essere non un’occasione, ma un’occasionissima. Però restando al presente, anche spendere 20 milioni quest’estate è un’assoluta occasione: va rilanciato, ma date uno come Federico Chiesa in mano ad Antonio Conte e vedete che giocatore tornerebbe. Ha la sua esplosività e la sua qualità, ha talento”.

Bucchioni ha concluso sottolineando che il mercato è caratterizzato da “incastri, occasioni e capacità di cogliere il momento giusto”, aggiungendo che il Napoli, privo di impegni nelle coppe europee, ha la possibilità di pianificare con maggiore serenità.