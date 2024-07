Napoli chiude le porte a Hermoso: “Non è un nostro obiettivo”

La SSC Napoli smentisce l’interesse per Hermoso. Difesa completata con Marin e Buongiorno. La società azzurra chiarisce la situazione di mercato.

Hermoso, La smentita ufficiale del Napoli

La SSC Napoli ha ufficialmente smentito l’interesse per Mario Hermoso, ponendo fine alle voci sul possibile arrivo del difensore spagnolo. Attraverso un comunicato sul proprio profilo Twitter, il club partenopeo ha chiarito la propria posizione riguardo al calciatore svincolatosi dall’Atletico Madrid.

Il tweet pubblicato dalla società azzurra recita: “Tuttosport continua a parlare di Hermoso al Napoli. La linea della difesa è stata completata con gli arrivi di Marin e Buongiorno. Il pur bravo Hermoso non fa parte degli obiettivi del Napoli”.

Questa dichiarazione smentisce categoricamente le voci circolate nelle ultime settimane riguardo una presunta trattativa tra il Napoli e gli agenti di Hermoso, con particolare riferimento alle commissioni.

La strategia difensiva del Napoli

Il club ha sottolineato come il reparto difensivo sia stato rafforzato con gli acquisti di Marin e Buongiorno. La precisazione del Napoli mette fine alle voci di mercato in entrata per quanto riguarda l’ex Atletico Madrid, delineando chiaramente la strategia del club per la prossima stagione.

