Pistocchi: “Rincari DAZN sintomo di un calcio in crisi. Avete visto cosa ha fatto Sky?”

Pistocchi intervista, DAZN rincari, Sky strategia, calcio italiano crisi, pirateria sport: l’analisi del noto giornalista sportivo.

Pistocchi sui rincari DAZN: “Sintomo di un sistema in crisi”

Maurizio Pistocchi, in un’intervista esclusiva rilasciata al quotidiano Libero, ha offerto una dettagliata analisi sulla questione dei rincari degli abbonamenti nel calcio italiano, soffermandosi in particolare sulle recenti polemiche riguardanti DAZN e la strategia di Sky.

Riguardo l’aumento dei prezzi di DAZN, Pistocchi ha dichiarato: “Cifre che rappresentano la situazione limite alla quale si è arrivati in un sistema calcio in cui i ricavi complessivi della serie A sono nettamente inferiori alle uscite. Diciamo il 33% in meno. In ogni grande azienda si dovrebbe parlare di fallimento, no?”.

Il giornalista ha poi aggiunto: “Se i conti non tornano e ci si accorge che in redazione ci sono troppi giornalisti, cosa accade? Che i prezzi per bonificare le perdite vengono alzati a dismisura, come mi ha accennato lei, e 14 giornalisti rischiano il posto”.

La strategia di Sky: “Non ha sbagliato”

Pistocchi ha anche commentato la strategia di Sky: “Sky stava offrendo un prodotto di qualità quando aveva tutte le partite. I commenti e le trasmissioni erano e restano oggettivamente ottimi. Ma nel 2021 ha lasciato a Dazn le esclusive tenendosi tre partite. Un errore? No, in questi anni ha sistemato i conti economici e puntato tutto sulla Champions League, il tennis o la Formula 1. Forse non ha sbagliato strategia”.

Il giornalista ha sottolineato come Sky abbia ridotto i suoi investimenti nei diritti del calcio, passando da un miliardo di euro a 900 milioni annui, diversificando la sua offerta.

Modello francese e il mito della pirateria

Pistocchi ha elogiato il modello francese di DAZN: “Dazn francese ha fatto l’unica cosa intelligente per aumentare l’interesse degli appassionati che vogliono sottoscrivere un abbonamento: far pagare meno le partite in tv invece che alzare i costi. È una elementare legge del mercato“.

Infine, ha smentito il problema della pirateria in Italia: “Un’indagine fatta da una commissione della Comunità Europea in tema di pirateria ha rilevato che l’Italia è un Paese nel quale questo problema è minore. Solo che a questi signori fa comodo dare la colpa del collassante sistema calcio ai pirati”.

