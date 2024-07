REPUBBLICA: De Laurentiis valuta di trattenere Osimhen. Tutti i dettagli

De Laurentiis potrebbe tenere Osimhen a Napoli, secondo la Repubblica il patron azzurro non accetta offerte a ribasso. I dettagli della strategia

Corbo: De Laurentiis trattiene Osimhen secondo

Aurelio De Laurentiis potrebbe decidere di trattenere Victor Osimhen al Napoli. Questa clamorosa ipotesi viene rilanciata da Antonio Corbo nel suo editoriale per La Repubblica, gettando nuova luce sul futuro dell’attaccante nigeriano.

Corbo: “De Laurentiis offre una prova d’appello a Osimhen”

Secondo Corbo, De Laurentiis non ha intenzione di svendere Osimhen e potrebbe optare per una strategia alternativa. Il giornalista scrive: “Un calciatore che esce da una stagione così opaca non può sognare la Premier. Ma può meritarla anche tra un anno, rimanendo nel Napoli guidato da un allenatore di prestigio e capace di farlo esplodere. De Laurentiis piuttosto che svenderlo è interessato a offrirgli quindi una prova d’appello”.

Corbo elenca quattro potenziali vantaggi di questa strategia:

“1. Sveglia i francesi, li stana da una studiata avarizia, li costringe ad elevare l’offerta.

2. Ulteriore incentivo: percentuale sulla vendita tra un anno se avrà giocato il campionato al massimo.

3. Sblocca il Napoli dal corto circuito di mercato che ferma il lavoro di Conte.

4. Iscrive di diritto il club tra i sicuri protagonisti dell’imminente campionato nel rinnovato entusiasmo della città”.

Il giornalista aggiunge: “Il Napoli è inchiodato. Da una parte svendere un bomber di 25 anni, personaggio bizzarro ma carico di futuro, dall’altra comprare un giocatore al tramonto con ingaggio robusto di sei milioni a stagione oltre i bonus, non molto più caro dei dieci netti di Osimhen”.

