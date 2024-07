Osimhen-PSG: trattativa in stallo, i parigini hanno una strategia

La trattativa tra Napoli e PSG per Osimhen è in stand-by. Il club parigino ha adottato una strategia. I dettagli della situazione.

Osimhen-PSG: la trattativa non decolla

La trattativa tra il Napoli e il Paris Saint-Germain per Victor Osimhen è attualmente in una fase di stallo. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il club parigino ritiene eccessiva la richiesta del Napoli per il bomber nigeriano e non ha finora voluto spingersi oltre i 90 milioni di euro offerti.

Il PSG ha presentato un’offerta di 90 milioni di euro per Osimhen, una cifra che era parte di un pacchetto più ampio che includeva anche Kvaratskhelia, valutato 110 milioni. Il Corriere dello Sport riporta: “Il Paris Saint-Germain, dal canto proprio, ha spiegato di non essere intenzionato a investire così tanto, anzi ha chiesto uno sconto, e s’è spinto a confezionare un’offerta da 90 milioni di euro”.

Tuttavia, questa proposta è stata respinta dal presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis. Il quotidiano specifica: “Un pacco scartato e rimandato al mittente da Adl”.

La strategia del PSG: attesa e pazienza

Dopo il rifiuto del Napoli, il PSG sembra aver adottato una strategia di attesa. “Una volta annusata l’aria, il Psg s’è messo in freezer: la richiesta è stata ritenuta eccessiva, tanti saluti e merci beaucoup”, scrive il Corriere dello Sport.

Nonostante lo stallo, l’interesse per Osimhen rimane vivo. Il quotidiano aggiunge: “Strategicamente parlando: Osi interessa ancora nonostante lo stallo, e tra l’altro Kolo Muani e Gonçalo Ramos sono in vendita ma fermi al loro posto. Tutti, anche i più ricchi si scontrano con le esigenze di bilancio e i problemi di sovraffollamento. Servono tempo e pazienza”.

