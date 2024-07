Le pagelle di Napoli-Egnatia 4-0: Kvara incanta, Di Lorenzo convince da braccetto

Napoli domina l’Egnatia 4-0: Kvaratskhelia segna un gol fantastico, Di Lorenzo brilla da braccetto. Le pagelle dell’amichevole di Castel di Sangro.

Kvaratskhelia incanta: gol fantastico e applausi

Il Napoli di Antonio Conte ha dominato l’Egnatia con un netto 4-0 nella terza amichevole del precampionato, disputata allo Stadio Patini di Castel di Sangro davanti a un pubblico numeroso. La partita ha visto brillare diversi azzurri, con prestazioni che fanno ben sperare per la stagione a venire. Ecco le pagelle:

Il vantaggio del Napoli è arrivato grazie a un gol straordinario di Kvaratskhelia. Il georgiano ha agganciato al volo un assist di pallonetto di Lobotka e con il sinistro ha battuto il portiere avversario. Una rete di eccezionale fattura che ha strappato gli applausi del pubblico, dimostrando la determinazione del giocatore in questo ritiro. Nei prossimi giorni potrebbe arrivare anche il rinnovo contrattuale con un aumento di stipendio a circa 5 milioni netti a stagione.

Di Lorenzo promosso da braccetto, Simeone si fa notare

Giovanni Di Lorenzo ha convinto nel ruolo di braccetto destro nella difesa a tre. Il Corriere dello Sport lo promuove: “Il capitano gioca il primo tempo da marcatore destro nella linea a tre – bene -, e sebbene l’impatto offensivo degli attaccanti dell’Egnatia sia piuttosto morbido, piace anche il modo in cui accompagna l’azione e crea superiorità da braccetto.”

Giovanni Simeone ha segnato il 3-0 e sfiorato il bis, mostrando una buona forma nonostante le voci di mercato. Il Corriere dello Sport commenta: “Segna il 3-0 e sfiora il bis con un’azione personale bella, da centravanti vero, nonostante la valigia sul letto e l’idea di andare altrove a caccia di continuità.”

Buongiorno debutta, Zerbin brilla nella ripresa

Alessandro Buongiorno, nuovo acquisto del Napoli, ha fatto il suo debutto nella ripresa, fornendo una prestazione più che sufficiente al centro della difesa. Il difensore è andato vicino al gol, colpendo una traversa sugli sviluppi di un calcio d’angolo.

Zerbin si è messo in mostra nel secondo tempo, fornendo due assist per i gol di Simeone e Ngonge. Il Napoli ha mantenuto la porta inviolata per la terza volta consecutiva in questo precampionato.

Per approfondimenti sulle tattiche di Conte e sulle prospettive del Napoli per la nuova stagione, visitate la nostra sezione dedicata.

Come valutate le prestazioni dei giocatori del Napoli in questa amichevole? Credete che Conte abbia già trovato la formazione ideale? Condividete le vostre opinioni nei commenti e continuate a seguire napolipiu.com per tutti gli aggiornamenti sulla preparazione degli azzurri.