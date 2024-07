Ngonge: “Con Conte lavoriamo duro. Mi trovo bene da trequartista”

Cyril Ngonge commenta la vittoria del Napoli sull’Egnatia. Parla del lavoro con Conte e del suo ruolo in campo. Le dichiarazioni post-partita.

Ngonge sull’amichevole Napoli-Egnatia: “Buona partita, applicate le indicazioni di Conte”

Cyril Ngonge, attaccante del Napoli, ha rilasciato dichiarazioni esclusive ai microfoni di Radio CRC al termine dell’amichevole vinta 4-0 contro l’Egnatia. Il giocatore ha commentato la prestazione della squadra e il lavoro svolto sotto la guida di Antonio Conte.

“È sempre un’emozione giocare davanti ai tifosi del Napoli, sono sempre belle sensazioni,” ha esordito Ngonge. “È stata una buona partita, penso che abbiamo applicato bene le cose provate in allenamento con mister Conte. Continueremo a lavorare.”

L’attaccante ha sottolineato l’intensità del lavoro con il nuovo tecnico: “Il mister ci sta facendo lavorare duro, però se capiamo le istruzioni e le applichiamo bene poi si vedono i risultati nelle partite.”

Ngonge sul suo ruolo: “Mi trovo bene da trequartista”

Riguardo alla sua posizione in campo, Ngonge ha rivelato: “Avevo già giocato in mezzo come trequartista, quindi mi sto trovando bene, anche grazie agli insegnamenti del mister che prova a darci istruzioni chiare.”

Queste dichiarazioni evidenziano l’adattabilità di Ngonge al sistema di gioco di Conte e la sua disponibilità a ricoprire diversi ruoli in attacco.

