Premier League all’assalto di Osimhen: Arsenal e Chelsea sfidano il PSG

Arsenal e Chelsea: nuovo interesse per Osimhen

Il Corriere dello Sport riporta oggi importanti novità riguardanti il futuro di Victor Osimhen. Mentre la trattativa con il Paris Saint-Germain resta in una fase di stallo, due club di Premier League sono tornati a sondare la situazione dell’attaccante nigeriano del Napoli.

“In attesa di scossoni parigini, da Londra sono arrivate nuove richieste di info,” rivela il Corriere dello Sport. L’Arsenal, nonostante sia attualmente concentrato su Viktor Gyokeres dello Sporting Lisbona, ha recentemente richiesto informazioni su Osimhen.

Anche il Chelsea, già in passato interessato al centravanti del Napoli, si è nuovamente informato sulla situazione. Il quotidiano specifica: “Il titolare del cartellino di Lukaku, già in passato sulle tracce del centravanti del Napoli, salvo poi scontrarsi con una serie di problematiche legate alla clausola e al suo ingaggio da 10 milioni di euro, considerando che la nuova politica interna dei Blues prevede un salary cap nettamente inferiore rispetto al passato”.

PSG-Osimhen: la trattativa resta in stallo

Nonostante l’interesse delle squadre inglesi, la situazione con il Paris Saint-Germain rimane invariata. Il Corriere dello Sport non riporta nuovi sviluppi nella trattativa tra il club parigino e il Napoli, suggerendo che le parti non hanno ancora trovato un accordo sulle cifre del possibile trasferimento.

