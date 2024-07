Gyokeres al Napoli?”, la risposta secca di Manna ai tifosi

Il DS del Napoli Giovanni Manna risponde ai tifosi a Dimaro sulla possibilità di Gyokeres in azzurro. La sua risposta sembra chiudere la pista.

La risposta di Manna su Gyokeres al Napoli

Il direttore sportivo del Napoli, Giovanni Manna, ha risposto direttamente ai tifosi presenti a Dimaro riguardo un possibile arrivo di Viktor Gyokeres in maglia azzurra. La sua risposta ha suscitato immediato interesse tra i sostenitori partenopei.

Al termine dell’allenamento presso lo stadio comunale di Carciato, Manna ha incrociato centinaia di tifosi che, come lui, lasciavano la tribuna. Dopo aver concesso qualche foto ricordo, il DS azzurro si è trovato di fronte a una domanda diretta sul calciomercato del Napoli.

Quando un tifoso gli ha chiesto esplicitamente di portare Gyokeres al Napoli, Manna ha risposto in modo secco e inequivocabile: “Impossibile!”

Questa risposta sembra chiudere definitivamente la pista che porterebbe l’attaccante svedese di origini ungheresi in azzurro. Gyokeres, attualmente in forza allo Sporting Lisbona, ha una clausola rescissoria di 100 milioni di euro, cifra che appare proibitiva per le casse del Napoli.

Gyokeres-Napoli, srategia di mercato o realtà?

Viktor Gyokeres è considerato da molti l’erede ideale di Victor Osimhen al Napoli. Le sue prestazioni con lo Sporting Lisbona hanno attirato l’attenzione di numerosi club europei, incluso il Napoli. Si dice che sia anche un pupillo del presidente Aurelio De Laurentiis.

La risposta di Manna sembra relegare definitivamente l’ipotesi Gyokeres al Napoli nel regno dell’utopia. Tuttavia, nel mondo del calciomercato, nulla è certo fino alla chiusura della sessione di trasferimenti. C’è chi ipotizza che possa trattarsi di un depistaggio strategico, ma al momento non ci sono elementi concreti a sostegno di questa tesi.

Cosa ne pensi della risposta di Manna? Credi che il Napoli possa ancora tentare il colpo Gyokeres o dovrebbe concentrarsi su altri obiettivi? Condividi la tua opinione nei commenti e continua a seguire napolipiu.com per tutti gli aggiornamenti sul calciomercato azzurro!