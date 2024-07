Di Marzio: “Berardi e Greenwood al Napoli? Ecco cosa trapela”

Gianluca Di Marzio rivela dettagli sul possibile arrivo di Berardi al Napoli e l’intreccio con Greenwood. Le ultime sul calciomercato azzurro.

Berardi: opportunità per il Napoli e intreccio con Greenwood

Gianluca Di Marzio, esperto di calciomercato di SKY Sport, ha fornito importanti aggiornamenti sul futuro di Domenico Berardi e un possibile intreccio di mercato che coinvolge il Napoli e Mason Greenwood.

Secondo Di Marzio, Berardi potrebbe lasciare il Sassuolo dopo la retrocessione del club in Serie B. Il giornalista riporta sul suo sito: “Domenico Berardi è alle prese con il recupero dal bruttissimo infortunio subìto nel girone di ritorno al Bentegodi (la rottura del tendine d’Achille), contro l’Hellas Verona, nella prima partita della gestione Ballardini.. Intanto, lo stesso Berardi potrebbe diventare un’opportunità di calciomercato per alcune squadre di Serie A”.

Di Marzio sottolinea che un eventuale trasferimento di Berardi potrebbe concretizzarsi verso la fine del mercato: “Le chance di un trasferimento di Berardi in un top club del campionato riguardano comunque la fase finale della sessione, indicativamente le ultime settimane di agosto”.

Il giornalista evidenzia anche i fattori che potrebbero favorire il trasferimento: “Alcuni fattori potrebbero rendere favorevoli le condizioni – anche economiche – di un’eventuale uscita: l’età del calciatore (che è un classe 1994), la categoria del Sassuolo, e ovviamente anche l’infortunio”.

Di particolare interesse per i tifosi del Napoli è la rivelazione di Di Marzio su un possibile intreccio di mercato: “Ma quali squadre potrebbero pensare a Berardi ad agosto? In primis la Juventus, che in passato è stata vicina all’attaccante in più di un’occasione; ma anche il Napoli, con una situazione che si intreccia a quella di Mason Greenwood”.

Questa dichiarazione apre scenari interessanti per il calciomercato del Napoli, suggerendo che l’arrivo di Berardi potrebbe essere legato alle mosse del club su Greenwood.

Di Marzio menziona anche altri club potenzialmente interessati a Berardi: “E infine, non è da escludere anche la Roma. In ogni caso non si tratterebbe appunto di una situazione che si svilupperebbe non nell’immediato ma tra qualche settimana”.

Cosa ne pensi delle rivelazioni di Di Marzio? Vorresti vedere Berardi in maglia azzurra? E come valuti il possibile intreccio con Greenwood? Condividi la tua opinione nei commenti e continua a seguire napolipiu.com per tutti gli aggiornamenti sul calciomercato del Napoli!