Ritiro Napoli a Dimaro: fermato tifoso che ha scavalcato recinzione

Tifoso scavalca la recinzione: pronto intervento della security

Il ritiro del Napoli a Dimaro per la stagione 2024 sta registrando un’affluenza record di tifosi, con almeno duemila sostenitori presenti a ridosso del campo di Carciato. Questa mattina si è registrato il sold out. Ieri circa 200 persone all’esterno del teatro comunale per la conferenza stampa di Antonio Conte.

L’entusiasmo dei tifosi ha portato a un episodio che ha messo alla prova il sistema di sicurezza. Un giovane ha scavalcato una recinzione tentando di avvicinarsi ai calciatori a bordo campo. La reazione del servizio di security del club, guidato da Angelo Iannone, è stata immediata. Gli uomini della sicurezza hanno bloccato il tifoso dopo pochi passi con un rapido intervento. L’individuo è stato identificato e successivamente rilasciato.

Piano sicurezza alla prova durante il ritiro del Napoli

L’affluenza record sta mettendo alla prova il piano di sicurezza e la gestione dell’ordine pubblico. La presenza di circa 90 tra agenti di polizia e carabinieri, coordinati dal questore di Trento Maurizio Improta, garantisce il controllo della situazione. Improta alterna la sua presenza in Val di Sole agli impegni nel capoluogo trentino.

Come misura preventiva, il questore ha disposto l’installazione di un’unità mobile nelle vicinanze del campo di allenamento. Questa postazione permette di raccogliere in tempo reale eventuali denunce o segnalazioni. L’efficacia di questa misura è stata dimostrata ieri mattina quando, nella confusione, un bambino si era smarrito. Gli agenti sono riusciti a riconsegnarlo ai genitori dopo pochi minuti di apprensione.

La gestione della sicurezza durante il ritiro del Napoli a Dimaro si sta rivelando una sfida complessa, bilanciando la necessità di garantire l’ordine pubblico con il desiderio dei tifosi di essere vicini alla squadra.

