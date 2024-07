“Resta a Napoli Victor!”: ovazione per Osimhen a Dimaro

Victor Osimhen accolto da un’ovazione dei tifosi del Napoli a Dimaro. I sostenitori azzurri chiedono la permanenza del bomber nigeriano.

Osimhen protagonista del ritiro Napoli a Dimaro

L’entusiasmo è alle stelle nel quarto giorno di ritiro del Napoli a Dimaro. Questa mattina, l’ingresso di Victor Osimhen sul campo di Carciato ha scatenato una vera e propria ovazione da parte dei tifosi azzurri presenti.

Alle 9:30, come ormai consuetudine, è iniziata la seduta di allenamento guidata da Antonio Conte. Ma il momento clou della mattinata è stato senza dubbio l’arrivo di Osimhen sul terreno di gioco.

Il bomber nigeriano è stato accolto da un’ovazione totale. I tifosi, sia in tribuna centrale che nella curva Carciato, si sono alzati in piedi per salutare il loro beniamino. L’affetto per Osimhen si è manifestato non solo negli applausi, ma anche in un accorato appello di mercato: “Resta a Napoli Victor!”

Osimhen, visibilmente colpito da tanto calore, ha ricambiato salutando i tifosi e ringraziando per l’affetto dimostrato. Questo gesto ha ulteriormente galvanizzato i sostenitori presenti, creando un’atmosfera elettrizzante intorno al campo di allenamento.

L’entusiasmo dei tifosi del Napoli a Dimaro

Non solo Osimhen, ma anche Antonio Conte è stato tra i più acclamati durante la seduta mattutina. La presenza del nuovo allenatore sembra aver riacceso l’entusiasmo della tifoseria, che si è presentata numerosa sugli spalti per sostenere la squadra.

Questo calore dei tifosi, unito alla richiesta esplicita di trattenere Osimhen, potrebbe giocare un ruolo importante nelle strategie di mercato del Napoli. Il club partenopeo si trova ora di fronte a una chiara manifestazione di affetto e stima da parte dei suoi sostenitori nei confronti del bomber nigeriano.

