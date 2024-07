Conte pieni poteri al Napoli: Il gesto di ADL è chiaro a tutti

Il gesto di De Laurentiis a Dimaro rivela i pieni poteri di Conte al Napoli. Il presidente sceglie un profilo basso, segnando l’inizio di una nuova era azzurra.

Il nuovo equilibrio Conte-De Laurentiis al Napoli

I primi giorni del ritiro del Napoli a Dimaro hanno rivelato un significativo cambiamento nei rapporti di forza all’interno del club. Secondo quanto riportato da Repubblica, il presidente Aurelio De Laurentiis ha scelto un approccio inedito, lasciando il palcoscenico interamente ad Antonio Conte.

Il quotidiano sottolinea un gesto emblematico di De Laurentiis:

“I pieni poteri sono di Conte e ne è la prova il profilo basso scelto da De Laurentiis, che nel suo primo giorno a Dimaro non s’è fatto vedere: né al campo, né per la conferenza in teatro del nuovo allenatore.”

Questa scelta del presidente segna un netto cambio di rotta rispetto al passato, dove era solito essere una presenza costante e visibile. Il nuovo approccio sembra essere un chiaro segnale della fiducia riposta in Conte e della volontà di dargli piena autonomia nella gestione della squadra.

Repubblica evidenzia anche il rapporto pregresso tra i due:

“I due hanno un bel rapporto da anni e adesso devono fare in modo di conservarlo, con le inevitabili difficoltà supplementari legate al rapporto di lavoro che li unirà per almeno tre stagioni.”

Conte, dal canto suo, sembra apprezzare questo nuovo assetto. Il quotidiano riporta:

“Il tecnico pugliese lo sa e per questo ha preso al volo la prima occasione per sottolineare anche l’impegno con cui il presidente e la squadra si stanno dando da fare per voltare pagina.”

Queste parole di Conte indicano una sinergia positiva tra allenatore, presidente e squadra, tutti allineati nell’obiettivo di rilanciare le ambizioni del Napoli dopo una stagione deludente.

