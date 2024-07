Il Mattino: “Il Napoli insiste su Gilmour, De Laurentiis ha un bel gruzzoletto. Spuntano altri due nomi”

Il Napoli insiste su Gilmour del Brighton. De Laurentiis aumenta il budget per il mercato. Le ultime sulle strategie azzurre.

Gilmour obiettivo primario: Napoli pronto al rilancio

Il Napoli intensifica le sue mosse sul mercato, con un focus particolare sul centrocampo. Secondo quanto riporta Il Mattino, il club partenopeo ha accumulato un significativo budget grazie a recenti operazioni in uscita e punta a rinforzare la rosa con alcuni acquisti mirati.

Billy Gilmour del Brighton rimane l’obiettivo principale per il centrocampo azzurro. Il Mattino rivela: “Il Napoli ha fatto una prima offerta – rispedita al mittente – per il 23enne scozzese che ha il contratto in scadenza nel 2026. Facile immaginare che De Laurentiis sia pronto al rilancio.” La determinazione del presidente nel perseguire questo obiettivo suggerisce che potremmo assistere presto a nuovi sviluppi in questa trattativa.

Brescianini e Neres: altri nomi caldi per il Napoli

Il direttore sportivo Manna non si limita a Gilmour. Il quotidiano riporta: “Il diesse Manna ha messo nel mirino anche il 24enne Marco Brescianini del Frosinone (valutato 12 milioni).” Inoltre, “Il club azzurro lavora sotto traccia anche per il brasiliano David Neres del Benfica. I lusitani chiedono per il suo cartellino 25 milioni. Si tratta.”

Berardi: un’opportunità di prospettiva

Il Mattino menziona anche un interesse per Domenico Berardi del Sassuolo, definendola “un’operazione di prospettiva” considerando il recente infortunio del giocatore. “Berardi, 29 anni, lascerà il Sassuolo – retrocesso in B – che però batte cassa. Il Napoli è alla finestra”, aggiunge il quotidiano.

