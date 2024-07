Gazzetta: Gilmour-Napoli, Conte ha deciso dove farlo giocare

Antonio Conte ha già scelto il ruolo per Gilmour nel suo Napoli. Il Brighton apre alla cessione, ma alza il prezzo. Le ultime sul calciomercato azzurro.

Napoli-Gilmour: la trattativa entra nel vivo

La Gazzetta dello Sport rivela nuovi dettagli sull’interesse del Napoli per Billy Gilmour del Brighton. Antonio Conte, nuovo allenatore degli azzurri, avrebbe già le idee chiare su come impiegare il centrocampista scozzese nel suo sistema di gioco.

Secondo il quotidiano milanese, Gilmour rimane un obiettivo concreto per il Napoli. Il Brighton non ha chiuso alla cessione, ma ha fatto capire che l’offerta di 10 milioni presentata dagli azzurri non è sufficiente. Dal canto suo, il giocatore avrebbe espresso il desiderio di trasferirsi in Italia per lavorare con Conte.

La Gazzetta dello Sport sottolinea che il Napoli dovrà alzare la sua proposta per convincere il club inglese a cedere il centrocampista scozzese.

Conte svela il ruolo di Gilmour: vice Lobotka nel 3-4-2-1

Antonio Conte ha già pianificato il ruolo di Gilmour nel suo Napoli. Il tecnico, che anche ieri a Castel di Sangro ha schierato la squadra con il 3-4-2-1, vedrebbe lo scozzese come vice di Stanislav Lobotka nei due centrali di centrocampo.

Questa scelta tattica di Conte conferma la sua intenzione di puntare sul 3-4-2-1 come modulo di riferimento per la prossima stagione, con Gilmour che andrebbe a rafforzare un reparto cruciale per il gioco dell’allenatore pugliese.

Come valutate l’interesse del Napoli per Gilmour? Credete che possa essere l’acquisto giusto per il centrocampo di Conte? Condividete le vostre opinioni nei commenti e continuate a seguire napolipiu.com per tutti gli aggiornamenti sul calciomercato del Napoli.