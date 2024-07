Bernardeschi spiega agli americani come fare il caffè: “Quello che fate in Italia è illegale”

Federico Bernardeschi illustra agli americani le regole sacre del caffè italiano, il video diventa virale.

Bernardeschi spiega il caffè italiano agli americani

Bernardeschi caffè, cultura caffè italiana, caffè americano, Toronto FC, differenze culturali caffè: l’ex Juve diventa virale con le sue spiegazioni.

Federico Bernardeschi, attuale giocatore del Toronto FC, ha deciso di affrontare una delle più grandi divergenze culturali tra Italia e America: il caffè. In un video pubblicato sul profilo TikTok della sua squadra, l’ex juventino ha illustrato con ironia le sacre regole del caffè italiano, creando un siparietto che è diventato rapidamente virale sul web.

Bernardeschi e il “sacrilegio” del cappuccino pomeridiano

Nel video, Bernardeschi, sfoggiando un nuovo look con treccine platinate e occhiali da sole, cammina per le strade di Toronto mentre spiega con enfasi: “Per favore non ordinate il cappuccino dopo le 11 di mattina, è illegale e si va in galera direttamente, ok?”. Questa affermazione scherzosa mira a correggere l’abitudine di molti turisti stranieri di ordinare il cappuccino a qualsiasi ora, anche dopo pranzo, cosa considerata un “sacrilegio” in Italia.

La “dolce vita” del caffè italiano vs il caffè “on-the-go” americano

Bernardeschi prosegue evidenziando le differenze culturali nell’approccio al caffè: “La concezione del caffè in America e in Italia è diversa. In Italia prendi il caffè con i tuoi amici parlando in un bar, assaggiando il caffè godendotelo, facendo una chiacchierata di mezz’ora. In America prendi il tuo caffè in una tazza grande e cammini in strada. Non hai tempo per niente, a noi piace la ‘dolce vita’, è diverso”.

Queste osservazioni sottolineano come il caffè in Italia sia più di una semplice bevanda, ma un vero e proprio rituale sociale, in netto contrasto con l’abitudine americana del caffè “on-the-go”.

