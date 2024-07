Il Napoli rilancia per Gilmour: nuova offerta al Brighton. Ecco a quanto si può chiudere

Il Napoli prepara un rilancio per Gilmour del Brighton. Manna pronto a presentare una nuova offerta dopo la cessione di Gaetano al Cagliari.

Gilmour-Napoli: i dettagli della nuova offerta

Il Napoli si prepara a un nuovo assalto per Billy Gilmour del Brighton. La Gazzetta dello Sport riporta: “La trattativa per Gianluca Gaetano al Cagliari è entrata nel vivo: appena sarà trovata la quadra definitiva, il Napoli proverà ad affondare il colpo Gilmour”.

Il quotidiano milanese fornisce ulteriori dettagli sulla trattativa: “Billy Gilmour, il centrocampista del Brighton e della Scozia per cui il ds Manna ha già confezionato un’offerta da 8 milioni di sterline, più o meno 10 milioni di euro. Come ha candidamente raccontato il Ceo del club inglese, mister Paul Barber, la proposta non è stata ritenuta sufficiente e di conseguenza rifiutata, ma è in arrivo un rilancio.”

La Gazzetta dello Sport suggerisce che la trattativa potrebbe presto sbloccarsi: “Nell’East Sussex se l’aspettano tutti, e questa volta difficilmente sarà rimandato al mittente: lo scozzese ha il contratto in scadenza nel 2026 e questa è di certo una chiave a misura per aprirgli le porte del Napoli”.

Secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport, l’interesse del Napoli per Gilmour si concretizzerebbe dopo la definizione della cessione di Gianluca Gaetano al Cagliari.

Il quotidiano sottolinea che il contratto di Gilmour, in scadenza nel 2026, potrebbe facilitare la trattativa con il Brighton. Il club inglese attende una nuova proposta dal Napoli, dopo aver rifiutato l’offerta iniziale di 8 milioni di sterline.

