Vocalelli: “Su Conte gira una grande bugia. Lasciatemi dire solo una cosa”

Alessandro Vocalelli analizza la situazione del Napoli: difesa completata e Conte come garanzia. Le dichiarazioni del giornalista su Radio Capri.

Vocalelli sulla difesa del Napoli e il ruolo di Conte

Alessandro Vocalelli, intervenuto ai microfoni di Radio Capri, ha espresso la sua opinione sulla situazione del Napoli: A me sembra che la difesa del Napoli sia già stata ultimata. La squadra dovrà giocare solo una partita a settimana, quindi non servono troppi giocatori in rosa. La maggiore garanzia è Antonio Conte.

Conte: non solo preparatore atletico secondo Vocalelli

Il giornalista ha poi approfondito il suo pensiero su Antonio Conte: Il tecnico salentino viene spesso descritto come un allenatore che chiede il massimo dal punto di vista atletico e fisico, e che mette sotto pressione i giocatori. Tuttavia, si trascura il fatto che è anche un grande studioso di tattiche, ed è stato uno dei primi a sperimentare la difesa a tre.

Vocalelli su Conte: l’uomo ideale per il nuovo Napoli

Vocalelli ha concluso la sua analisi sottolineando l’idoneità di Conte per il progetto Napoli: Forse il suo limite è la gestione di un doppio impegno settimanale, come potrebbe essere una coppa europea. Nella vita di tutti i giorni è una persona normale, che chiede molto a se stesso e che esige rispetto e serietà nei rapporti con gli altri. Credo sia la persona ideale per iniziare da capo a Napoli.

