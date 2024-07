KISS KISS – Iaccarino ha stupito Conte, ma andrà in prestito: le ultime

Il giovane talento partenopeo Gennaro Iaccarino ha impressionato Antonio Conte, ma potrebbe trovare spazio in Serie B.

Gennaro Iaccarino, giovane talento del Napoli, è al centro di una possibile cessione in prestito che potrebbe portarlo al Frosinone. Il giovane calciatore ha catturato l’attenzione di Antonio Conte durante il ritiro estivo e il suo trasferimento al club ciociaro sembra sempre più probabile.

Valter De Maggio, giornalista e conduttore di Radio Kiss Kiss Napoli, ha rivelato in un’intervista a Radio Goal che il prestito di Iaccarino al Frosinone è una delle opzioni più concrete al momento. De Maggio ha sottolineato che il ragazzo ha fatto una forte impressione sia su Conte che su Giovanni Manna, direttore sportivo del Napoli. Iaccarino potrebbe così trovare spazio in Serie B, dove le sue qualità potrebbero emergere maggiormente rispetto alla concorrenza più agguerrita in Serie A.

L’agente di Iaccarino, Gaetano Fedele, ha dichiarato a Radio Crc che non c’è fretta di prendere decisioni definitive. Il giocatore terminerà il ritiro di Castel di Sangro e poi si valuteranno le migliori opzioni per la sua crescita professionale. Attualmente, sembra improbabile che Iaccarino possa trovare il giusto spazio a Napoli, rendendo il prestito una soluzione ideale per il suo sviluppo.

Il Frosinone, con cui il Napoli ha ottimi rapporti, rappresenterebbe una destinazione promettente per il giovane talento. Se l’accordo dovesse concretizzarsi, Iaccarino avrà l’opportunità di accumulare minuti di gioco preziosi e affinare le sue abilità in un ambiente competitivo.