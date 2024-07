Pedullà: “PSG si ferma per Osimhen, Lukaku aspetta il Napoli”

Alfredo Pedullà ha riportato le ultime su Osimhen e Lukaku. Secondo il giornalista il PSG si è fermato.

Alfredo Pedullà, esperto di calciomercato di Sportitalia, ha fornito importanti aggiornamenti sulle trattative che coinvolgono il Napoli, Victor Osimhen e Romelu Lukaku. Le sue dichiarazioni gettano nuova luce su una situazione di mercato sempre più complessa.

Il nodo Osimhen: PSG in stallo

Pedullà ha evidenziato le difficoltà nella cessione di Osimhen: “Il problema è semplice, quando metti una clausola così alto e dai al giocatore 10mln, sai che vai in difficoltà. Il Psg, che ha tanti soldi da spendere, si è fermato.”

Il giornalista suggerisce una possibile soluzione: “Quando fai un rinnovo a quelle condizioni devi presentarti con un’offerta. Dovrebbe accettare 80-90mln.”

Lukaku in attesa del Napoli

Riguardo la situazione di Lukaku, Pedullà rivela: “Lukaku si sta allenando da solo e non vede l’ora di giocare con Conte al Napoli: lo aspetta da 2 mesi”. Queste parole confermano l’interesse del belga per il progetto napoletano e il suo desiderio di ricongiungersi con l’allenatore Antonio Conte.

La situazione di stallo sta creando difficoltà al Napoli. Con la cessione di Osimhen bloccata, l’arrivo di Lukaku tarda a concretizzarsi. Nel frattempo, Conte si trova senza il suo centravanti titolare, a meno di due settimane dalla prima gara ufficiale di Coppa Italia, prevista per il 10 agosto.

Come si sbloccherà questa situazione? Il Napoli abbasserà le pretese per Osimhen? E quando arriverà Lukaku?