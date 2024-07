Francesco Modugno di Sky Sport rivela gli ultimi sviluppi sul futuro di Osimhen. Il PSG in pole, si complica l’ipotesi Chelsea. Le ultime da Castel di Sangro.

Castel di Sangro, 30 luglio 2024 – Francesco Modugno, inviato di Sky Sport nel ritiro del Napoli, ha fornito importanti aggiornamenti sul futuro di Victor Osimhen. Il giornalista ha delineato uno scenario che vede il PSG in pole position, mentre si allontana l’ipotesi di uno scambio con il Chelsea.

Sky: Osimhen vuole il PSG, niente scambio col Chelsea

Modugno ha descritto lo stato d’animo del giocatore: “La giornata di Osimhen di oggi? Ci aiutano le immagini, le abbiamo documentate: oggi era sorridente, poi è evidente che stia vivendo un po’ di disagio in questi giorni e una legittima frustrazione.” Il giornalista ha aggiunto: “Domani c’è un’altra amichevole col Brest, lui probabilmente ha messo a fuoco che resterà fuori ancora una volta e che Conte userà Cheddira-Simeone. Lui è costretto ad aspettare.”

PSG in pole, si allontana il Chelsea

Secondo Modugno, “Osimhen aspetta soprattutto il PSG”. L’ipotesi Chelsea sembra sfumare: “C’è stato un vociare rispetto allo scambio col Chelsea che coinvolge Lukaku, ma sembra non ci siano i presupposti.” Il giornalista spiega: “Poi il mercato è ancora lungo, lì non giocano la Champions e han piazzato un tetto ingaggi, al Chelsea. Ora c’è per Osimhen il richiamo forte dell’appeal del PSG.”

Il braccio di ferro con De Laurentiis

La trattativa con il PSG non è priva di ostacoli. Modugno rivela: “Si è complicato però il dialogo fra il PSG e De Laurentiis: il Napoli fissa a 100 milioni il prezzo minimo per cederlo, mentre da Parigi sembra che non vogliano avvicinarsi a queste cifre.”

L’attesa di Conte

Il giornalista conclude ricordando che la situazione coinvolge anche il nuovo allenatore del Napoli: “E poi c’è Conte che aspetta il centravanti: servirà ancora un po’ di tempo”.

