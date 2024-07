Amoruso: “Dura far peggio dell’anno scorso. Gilmour? Il Napoli farà un sacrificio. Raspadori perfetto alle spalle di Lukaku”

L’ex calciatore parla di come il Napoli potrebbe rinforzare il centrocampo e ottimizzare l’attacco con le nuove strategie di Conte.

Lorenzo Amoruso, ex calciatore e attuale opinionista sportivo, ha recentemente espresso le sue opinioni sul futuro del Napoli durante un’intervista su Radio Kiss Kiss.

Amoruso ha iniziato il suo intervento parlando dell’entusiasmo che circonda il Napoli quest’anno, sottolineando la determinazione della squadra di migliorare rispetto alla stagione precedente. “Conte è un allenatore capace di galvanizzare sia i giocatori che i tifosi,” ha dichiarato. “È fondamentale che il Napoli riesca a tradurre questo entusiasmo in risultati concreti sul campo.”

Uno dei temi centrali della discussione è stato Billy Gilmour, giovane talento scozzese attualmente al Brighton. Amoruso ha esprimere fiducia nel potenziale del centrocampista, definendolo una risorsa preziosa per il Napoli. “Gilmour è un giocatore su cui si può fare affidamento. È un centrocampista a tutto campo, capace di eccellere sia in fase offensiva che difensiva,” ha affermato Amoruso. “Se necessario, il Napoli non esiterà a fare un sacrificio per assicurarsi il suo trasferimento.”

Amoruso ha anche evidenziato che, senza competizioni europee, il Napoli potrà concentrare tutte le sue risorse sul campionato, e che l’allenatore Antonio Conte sarà cruciale in questo processo. “Conte, essendo un meridionale, comprende profondamente l’entusiasmo e le aspettative della piazza napoletana. È consapevole del ruolo fondamentale del pubblico e dell’importanza di correggere gli errori della scorsa stagione.”

Un altro punto saliente delle dichiarazioni di Amoruso riguarda Giacomo Raspadori. L’ex calciatore ha elogiato le qualità tecniche e tattiche dell’attaccante italiano, suggerendo un possibile impiego accanto a Romelu Lukaku. “Raspadori ha due piedi eccellenti e una visione di gioco fuori dal comune. È capace di muoversi tra le linee e di impostare l’azione,” ha detto Amoruso. “Non mi sorprenderebbe se Conte decidesse di schierarlo alle spalle di Lukaku, sfruttando la capacità del belga di controllare la palla e far salire la squadra.”