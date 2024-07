KISS KISS – Conte vuole Gilmour e sogna Neres: le ultime novità sul mercato

Conte punta su Gilmour, ma la trattativa è legata alle cessioni di Gaetano e Ngonge. Per Neres serve un’ulteriore manovra economica.

Napoli, 30 luglio 2024 – Il mercato estivo del Napoli è in fermento, con il direttore di Kiss Kiss Napoli, Valter De Maggio, che ha offerto nuovi dettagli sulla strategia della squadra azzurra in un’intervista esclusiva su Radio Goal. Con l’arrivo della stagione calcistica e le prime sfide all’orizzonte, il Napoli sta cercando di completare il suo organico per affrontare al meglio il campionato e le competizioni europee.

Conte punta su Gilmour

Antonio Conte, allenatore del Napoli, ha espresso un interesse marcato per Billy Gilmour, centrocampista scozzese del Brighton. De Maggio ha confermato che Conte considera Gilmour una priorità assoluta. Tuttavia, per concretizzare questo acquisto, il Napoli deve prima liberare uno slot nel proprio organico. Il valore del giocatore è stimato intorno ai 18 milioni di euro, ma si potrebbe chiudere a una cifra più vicina ai 15 milioni. Ecco quanto dichiarato da De Maggio:

“Deve sbloccarsi la situazione Osimhen. C’è il rischio di giocare le prime tre senza la punta titolare. Conte non è preoccupato, ma un minimo di apprensione c’è. Manna sta facendo un lavoro pazzesco, Conte ha fatto delle richieste, ma la società ha risposto che se esce uno ne entra un altro. Conte vuole a tutti i costi Gilmour del Brighton, il Napoli ha detto sì ma deve uscire qualcuno”.

Il Napoli ha messo sul piatto Gaetano come possibile pedina di scambio o cessione per finanziare l’acquisto di Gilmour. Tuttavia, l’offerta del Napoli di 15 milioni è stata giudicata eccessiva dal Cagliari, che è disposto a spendere solo 6-7 milioni. Questa disparità potrebbe complicare il trasferimento, costringendo il club a rivedere le proprie strategie di mercato.

“Il calciatore vale 18 mln, ma a 15 si può chiudere. Il Napoli vuole cedere Gaetano a 15 mln, ma il Cagliari ritiene folle la richiesta del Napoli, arriverebbe massimo a 6 o 7 mln”.

Il sogno Neres

Oltre a Gilmour, Conte ha messo nel mirino l’attaccante brasiliano David Neres del Benfica. Tuttavia, il costo richiesto dal Benfica, pari a 30 milioni di euro, rappresenta una cifra troppo elevata per le casse del Napoli. Se il Napoli riuscirà a vendere Ngonge, si potrebbe procedere con una trattativa per Neres. Inoltre, la possibile cessione di Cajuste potrebbe liberare ulteriori fondi per il mercato.

“Conte vuole anche Neres, ma il Benfica chiede 30 mln e per il Napoli sarebbero troppi. Se poi parte Ngonge allora si può puntare su Neres. Poi altri soldi potrebbero arrivare dalla cessione di Cajuste”.