Mercato Napoli, quattro acquisti entro il 30 agosto. Venerato: “Conte avrà altri quattro rinforzi”

Il Napoli è pronto a rinforzare la rosa con Gilmour, Brescianini, Berardi e Neres prima della chiusura del mercato estivo.

Il Napoli è pronto a scatenarsi sul mercato estivo con una serie di mosse strategiche che potrebbero rinforzare significativamente la squadra di Antonio Conte. Secondo Ciro Venerato, giornalista di RAI Sport, il club partenopeo è in procinto di finalizzare fino a quattro acquisti entro la fine di agosto.

Osimhen e il Dialogo con il Chelsea

Il Napoli, dopo aver atteso invano offerte concrete da Parigi, ha deciso di accelerare le trattative per il proprio attaccante di punta, Victor Osimhen. Le richieste di circa 80 milioni di euro non hanno trovato riscontro immediato e, pertanto, il club azzurro ha iniziato a esplorare opzioni alternative. In questo contesto, le trattative con il Chelsea sono tornate al centro dell’attenzione. Venerato ha riportato che il Napoli sta trattando con i londinesi, anche se al momento non c’è accordo sulla valutazione del nigeriano.

La richiesta del Napoli potrebbe includere una cifra di 70 milioni di euro più il trasferimento di Romelu Lukaku, ma il Chelsea non ha ancora aperto ufficialmente alla proposta. Nonostante le schermaglie dialettiche, i dialoghi tra le due squadre proseguiranno e non si escludono sorprese da altri club interessati al bomber nigeriano.

“Lo avevamo detto mercoledì scorso. Il Napoli, stufo di attendere offerte congrue offerte da Parigi (verbalmente ferme ad una generica valutazione di 80 milioni, peraltro mai fatta ufficialmente a De Laurentiis, Chiavelli e Manna), si è mosso in prima persona contattando diversi sodalizi europei di prima fascia. Visto l’interesse per Lukaku (bloccato da tempo), il Napoli ha provato a dialogare anche (ma non solo) col Chelsea. Per ora, solo schermaglie dialettiche, ma non c’è ancora accordo sulla valutazione del nigeriano”.

Poi ancora: “Arrivano indirette conferme sulla potenziale richiesta azzurra (70 milioni più Lukaku), ma da Londra non hanno ancora aperto. Possiamo garantire che il dialogo tra Napoli e Chelsea proseguirà, ma ci vorrà un po’ di tempo per trovare la sintesi. Senza escludere, nel frattempo, possibili inserimenti di altri club. Ad oggi, la pista britannica non va cestinata, vista la situazione di Lukaku. Il belga si è impuntato. Vuole solo lavorare con Antonio Conte. Un’arma in più per Aurelio De Laurentiis, Andrea chiavelli e Giovanni Manna”.

I Nuovi Volti in Arrivo

Oltre alle trattative per Osimhen, Venerato ha confermato che il Napoli ha già bloccato due acquisti: Billy Gilmour e Marco Brescianini. I due giovani talenti sono stati scelti per rinforzare il centrocampo e il reparto difensivo Inoltre, il club sta valutando le candidature di Domenico Berardi e David Neres per rinforzare le corsie esterne. Ecco quanto aggiunto da Venerato:

“Non solo Lukaku. Bloccati Gilmour e Brescianini. E sulle corsie resistono le candidature di Berardi e Neres. Entro il 30 agosto, Conte avrà altri 4 rinforzi. Ma dovrà attendere. Prima bisogna sfoltire la rosa”.

Il Napoli si prepara a completare questi trasferimenti entro il 30 agosto, ma la chiusura delle operazioni dipenderà anche dalla capacità di sfoltire la rosa esistente. Le cessioni saranno cruciali per fare spazio ai nuovi innesti e garantire che il team possa affrontare la nuova stagione con rinnovato vigore.