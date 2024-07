Leo Ostigard, ex difensore del Napoli, parla del suo trasferimento al Rennes. Le prime dichiarazioni del centrale norvegese con il nuovo club.

Ostigard al Rennes: “Anni meravigliosi a Napoli, ora nuova sfida”

Leo Ostigard è ufficialmente un nuovo giocatore del Rennes. L’ex difensore del Napoli ha rilasciato le sue prime dichiarazioni ai microfoni del club francese, esprimendo entusiasmo per la nuova avventura e gratitudine per il suo periodo in azzurro.

Ostigard ha espresso la sua felicità per il trasferimento: “Ho scoperto uno stadio molto bello, oggi sono un uomo felice. Non vedo l’ora di iniziare la stagione.” Il centrale norvegese si mostra entusiasta e pronto per questa nuova esperienza in Francia.

Il ricordo del Napoli

Il difensore ha dedicato parole di apprezzamento per il suo periodo a Napoli: “Ho trascorso due anni meravigliosi al Napoli, ma sentivo che era il momento di cambiare per continuare ad avere un’esperienza all’altezza delle mie ambizioni.” Questo commento sottolinea la gratitudine di Ostigard per il club partenopeo, pur evidenziando la sua voglia di nuove sfide.

Ostigard ha espresso chiaramente le sue intenzioni con il nuovo club: “Ho avuto un ottimo feeling con la dirigenza del Rennes, voglio prendermi la mia parte di responsabilità in questo progetto sportivo. Sono qui per dimostrare le mie qualità sportive e umane, aiutare il gruppo e sostenere i giovani.”

La sfida della Ligue 1

Il difensore norvegese si dice pronto per la nuova avventura in Francia: “È un nuovo campionato, un nuovo Paese, tutto sarà nuovo per me ma sono pronto per questa nuova sfida.” Queste parole dimostrano la determinazione di Ostigard nell’affrontare questa nuova fase della sua carriera.

