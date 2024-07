Sky: Ostigard al Rennes, visiste mediche superate, a breve l’annuncio

Sky Sport riporta gli ultimi sviluppi sul trasferimento di Leo Ostigard dal Napoli al Rennes. Gli aggiornamenti sulla trattativa.

Ostigard-Rennes: i dettagli dell’operazione

Napoli, 29 luglio 2024 – Il Napoli si prepara a salutare Leo Ostigard. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio di Sky Sport, il difensore norvegese è ad un passo dal trasferimento al Rennes.

L’operazione tra il club partenopeo e la squadra francese sembra essere ormai agli sgoccioli. Di Marzio afferma che Ostigard ha già superato le visite mediche con il Rennes, un passo fondamentale verso la finalizzazione del trasferimento.

Il Napoli incasserà una cifra intorno ai 7 milioni di euro per la cessione del difensore norvegese, che si appresta a lasciare la Serie A per approdare in Ligue 1.

Le strategie future del Napoli

Nonostante la partenza di Ostigard, il Napoli sembra non avere intenzione di intervenire ulteriormente nel reparto difensivo. Gli arrivi di Rafa Marin e Buongiorno hanno già rinforzato la retroguardia azzurra.

Il club potrebbe invece decidere di investire il ricavato della cessione in altri reparti, cercando di migliorare ulteriormente la rosa a disposizione di mister Antonio Conte.

Il bilancio di Ostigard in maglia azzurra

Nell’ultima stagione, Ostigard ha collezionato 32 presenze con la maglia del Napoli, fornendo anche 2 assist ai compagni. Il difensore norvegese lascia quindi Napoli dopo aver contribuito alle fortune della squadra nell’annata appena conclusa.

Nell'ultima stagione, Ostigard ha collezionato 32 presenze con la maglia del Napoli, fornendo anche 2 assist ai compagni. Il difensore norvegese lascia quindi Napoli dopo aver contribuito alle fortune della squadra nell'annata appena conclusa.