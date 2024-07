Brescianini al Napoli, affare in chiusura. Le cifre dell’operazione

L’ANSA riporta gli ultimi sviluppi sul possibile trasferimento di Marco Brescianini dal Frosinone al Napoli. Le cifre dell’operazione.

I dettagli dell’operazione Brescianini-Napoli

Marco Brescianini si avvicina a grandi passi al Napoli. La notizia, riportata dall’Agenzia Nazionale Stampa Associata (ANSA), conferma le voci che circolavano negli ultimi giorni sul possibile trasferimento del centrocampista in maglia azzurra.

Secondo quanto riportato dall’ANSA, il Napoli sta chiudendo su Marco Brescianini, il mediano che dovrebbe arrivare per 10 milioni di euro dal Frosinone . Il giocatore, dopo un anno di esperienza con la maglia del Frosinone, sembra pronto per il grande salto in una squadra di vertice.

Il legame con Giovanni Manna

Diverse fonti riportano che Brescianini sarebbe uno dei giocatori preferiti di Giovanni Manna. Si dice che il dirigente avesse già mostrato interesse per il centrocampista durante il suo periodo alla Juventus Next Gen, prima del suo arrivo al Napoli.

Le possibili cessioni a centrocampo

L’arrivo di Brescianini potrebbe essere legato a una cessione nel reparto di centrocampo del Napoli. Tra i possibili partenti, vengono menzionati Gianluca Gaetano e Jens Cajuste. Secondo alcune voci di mercato, Gaetano potrebbe tornare al Cagliari, mentre per Cajuste si parla di un interesse da parte di Genoa e Fiorentina.

