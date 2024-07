Pedullà: “Napoli, bloccati Brescianini e Gilmour. In arrivo un colpo molto importante”

Alfredo Pedullà di Sportitalia rivela le ultime mosse di mercato del Napoli. Gli aggiornamenti sui possibili nuovi acquisti degli azzurri.

Pedullà: “Napoli, bloccati Brescianini e Gilmour”

Il Napoli si prepara a movimentare il mercato con nuovi acquisti. A rivelarlo è il giornalista Alfredo Pedullà durante la trasmissione Speciale Calciomercato su Sportitalia.

Secondo Pedullà, il Napoli ha già mosso passi concreti per rinforzare il centrocampo: Il Napoli ha bloccato un paio di centrocampisti. Il club del presidente Aurelio De Laurentiis ha intenzione infatti di chiudere sia per Brescianini che per Gilmour .

Le operazioni in uscita

Prima di finalizzare gli acquisti, il club partenopeo dovrà procedere con alcune cessioni. Pedullà afferma: In uscita c’è Cajuste anche se il centrocampista non ha un grande mercato. Lo stesso Gianluca Gaetano è destinato ad andare via .

Un colpo importante dopo Ferragosto

Il giornalista di Sportitalia prevede ulteriori movimenti di mercato per il Napoli: Mi aspetto un colpo da Napoli, quindi molto importante, dopo Ferragosto anche perché il Napoli dovrà sostituire Lindstrom, approdato all’Everton .

Le prospettive future

Pedullà sottolinea che il mercato del Napoli non è ancora concluso: Il Napoli farà ancora due, tre cose . I tifosi azzurri possono aspettarsi ulteriori novità nelle prossime settimane.

Continuate a seguire Napolipiu.com per tutti gli aggiornamenti sul calciomercato del Napoli. Quali altri colpi pensate che il club possa mettere a segno? Condividete le vostre opinioni nei commenti!