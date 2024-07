CorSport: Napoli-Chelsea, ipotesi scambio di prestiti Osimhen-Lukaku

Scambio Osimhen-Lukaku. Il Corriere dello Sport rivela una possibile svolta nel calciomercato del Napoli.

Una clamorosa indiscrezione arriva dalle pagine del Corriere dello Sport riguardo al futuro di Victor Osimhen. Il quotidiano rivela una nuova possibile soluzione nell’intricata vicenda di mercato che coinvolge il Napoli e il Chelsea.

Napoli-Chelsea, scambio Osimhen-Lukaku

Il Napoli e il Chelsea stanno valutando una clamorosa operazione di calciomercato che coinvolgerebbe Victor Osimhen e Romelu Lukaku. A rivelarlo è il Corriere dello Sport, che fornisce dettagli su questa possibile svolta nel mercato estivo.

Il futuro di Victor Osimhen al Napoli è attualmente in bilico. Il club partenopeo aveva inizialmente previsto di finanziare il proprio mercato con la cessione del nigeriano, ma la situazione è ora in stallo. Il motivo? Non è arrivata l’offerta di 130 milioni corrispondente alla clausola rescissoria, né una cifra che si avvicini a tale valutazione.

Nonostante l’incertezza sul suo futuro, Osimhen continua ad allenarsi con la squadra. Il Corriere dello Sport riporta che l’attaccante si allena insieme con il gruppo, lo ha fatto anche ieri pomeriggio sul campo del Patini, ma continua a non giocare: ha saltato le amichevoli .

L’interesse del PSG e l’ingresso del Chelsea

Il Paris Saint-Germain aveva mostrato interesse per Osimhen, ma la trattativa è attualmente in stand-by. Il quotidiano spiega che i francesi devono cedere prima uno tra Kolo Muani e Goncalo Ramos , e inoltre vogliono acquistarlo al loro prezzo che è inferiore agli oltre 100 milioni di euro richiesti dal Napoli .

In questo scenario si inserisce il Chelsea. Il club londinese ha in rosa Romelu Lukaku, che secondo il Corriere dello Sport ha già un accordo per approdare a Napoli una volta che il nigeriano andrà via .

L’ipotesi di scambio tra Napoli e Chelsea

Il Corriere dello Sport rivela che Gli inglesi e il Napoli hanno ricominciato discretamente a ragionare sulla possibilità di mettere in piedi un’operazione di scambio . Tuttavia, ci sono ostacoli da superare. Il quotidiano spiega che a Londra hanno inaugurato una nuova politica sugli ingaggi e lo stipendio di Osimhen sfonda il salary cap imposto dal Chelsea; e per di più l’ipotesi di aggiungere una sostanziosa parte cash è da escludere .

Una nuova ipotesi: lo scambio di prestiti

Di fronte a queste difficoltà, emerge una nuova possibilità. Il Corriere dello Sport avanza l’idea di uno scambio di prestiti tra Osimhen e Lukaku . Il quotidiano precisa che entrambi i giocatori hanno il contratto in scadenza nel 2026 con Napoli e Chelsea e dovrebbero prima prolungare, ma può essere un’ipotesi paracadute di fine mercato .

Continuate a seguire Napolipiu.com per tutti gli aggiornamenti sul calciomercato del Napoli. Come pensate che si evolverà questa intricata trattativa? Condividete le vostre opinioni nei commenti!