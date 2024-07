Manna vuole beffare il Milan sul mercato. Ecco il nome nuovo per il centrocampo

De Maggio rivela che il DS del Napoli, Manna tenta il colpo Fofana del Monaco, obiettivo del Milan. Le ultime sul calciomercato azzurro.

Il Napoli pensa a Fofana del Monaco

Valter De Maggio, direttore di Kiss Kiss Napoli, ha svelato un’interessante novità di mercato durante la trasmissione Radio Goal. Secondo il giornalista, il Napoli starebbe puntando a un colpo a sorpresa a centrocampo, provando a soffiare un obiettivo al Milan.

Napoli su Fofana: la rivelazione di De Maggio

De Maggio ha dichiarato: “Il Napoli sta provando il colpo Fofana del Monaco, la società partenopea vorrebbe strapparlo al Milan.” Questa mossa potrebbe rappresentare un importante rinforzo per il centrocampo azzurro e, al contempo, una beffa per i rossoneri.

Osimhen: la situazione preoccupa

Il giornalista ha anche espresso preoccupazione per la situazione di Osimhen: “Osimhen? Non va svenduto, ma ho una perplessità perché è il 29 luglio e lui è ancora del club azzurro, questo stallo mi preoccupa. Mi auguro che questa situazione venga sistemata quanto prima anche per permettere a Conte di avere a disposizione l’attaccante che ha richiesto, ovvero Lukaku.”

De Maggio ha aggiunto: “Non me l’aspettavo che il nigeriano andasse a Castel di Sangro. C’è stata una frenata del PSG, il calciatore ha delle richieste dalla Premier e sullo sfondo c’è sempre l’Arabia.”

Difesa Napoli: le ipotesi di De Maggio

Riguardo alla difesa, De Maggio ha commentato: “Credo che Buongiorno dia più garanzie da centrale, ma vedo uno tra Rrahmani e Rafa Marin al centro.”

Infine, il giornalista ha smentito le voci su un possibile scambio: “Scambio Raspadori-Chiesa? Non credo a questa ipotesi.”

