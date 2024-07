VIDEO – Buongiorno si presenta al Napoli: guarda la conferenza integrale

Guarda il video integrale della conferenza di Buongiorno: dalla scelta Napoli al no alla Juve, passando per Osimhen e Lukaku. Tutte le dichiarazioni.

Napoli, la presentazione di Buongiorno

Alessandro Buongiorno, nuovo acquisto del Napoli, si è presentato in conferenza stampa al teatro Tosti di Castel di Sangro. Ecco il video integrale dell’evento, dove il difensore spiega le ragioni della sua scelta e tocca vari temi cruciali.

Buongiorno ha spiegato così la scelta Napoli: “Quest’anno tante squadre mi hanno cercato come l’anno scorso. Sono sempre legato al Toro, ma era il momento per me di compiere questo step per la mia crescita professionale. Non sono mancate le dimostrazioni d’affetto del Napoli quando sono uscite le prime voci, poi con mister Conte e il ds Manna ho parlato durante l’Europeo. Ci siamo sentiti molto. Tutto questo mi ha spinto a scegliere l’azzurro”.

Sul no alla Juventus, il difensore è stato chiaro: “Ho giocato e sono cresciuto nel Torino, ho letto i nomi a Superga. Mi sembrava di tradire me stesso se fossi andato alla Juventus. Qui l’affetto della gente si fa sentire: sono stato a Napoli e si poteva toccare con mano la passione della gente per il calcio e la squadra”.

Buongiorno ha parlato anche dei suoi modelli: “Da piccolo guardavo tanti video di Maldini e di Nesta. Su YouTube guardavo le immagini cercando di replicare quello che facevano loro in campo. Poi Sergio Ramos è diventato un altro punto di riferimento per la sua leadership in campo”.

Interessante il passaggio su Osimhen e Lukaku: “Osi è stato ostico: conosciamo tutti la sua forza e la sua velocità. Per il gioco con il Torino che spesso ci portava a giocare uomo contro uomo, però, devo dire che con Lukaku è stato molto difficile”.

Il Video della presentazione di Buongiorno

Ecco l’intervento integrale del nuovo difensore azzurro.

