Romano: “Lukaku-Osimhen, il Napoli apre allo scambio con il Chelsea”

Fabrizio Romano rivela: il Napoli apre al Chelsea per lo scambio Lukaku-Osimhen. Trattativa in corso, PSG in standby. Le ultime sul calciomercato azzurro.

Una svolta clamorosa potrebbe sconvolgere il calciomercato estivo. Fabrizio Romano, noto esperto di mercato, ha rivelato su X (ex Twitter) che il Napoli ha aperto alla possibilità di uno scambio con il Chelsea che coinvolgerebbe Romelu Lukaku e Victor Osimhen.

Romano riporta: “Il Napoli continua a cercare soluzioni per Victor Osimhen perché vuole ingaggiare Romelu Lukaku il prima possibile.” Questa mossa indicherebbe la determinazione del club partenopeo nel portare l’attaccante belga alla corte di Antonio Conte.

La notizia più sorprendente riguarda la disponibilità del Napoli a discutere di Osimhen con il Chelsea. Romano afferma: “Da quello che mi risulta, il Napoli avrebbe anche aperto a discutere di Osimhen nell’ambito dei colloqui di Lukaku con il Chelsea.” Questa apertura potrebbe segnare una svolta significativa nelle trattative.

Nonostante l’interesse del Paris Saint-Germain per Osimhen, la situazione sembra essere in fase di stallo. Romano chiarisce: “Osimhen ha detto sì al PSG, ma l’accordo fra i due club è in stand-by.” Questa situazione potrebbe aver spinto il Napoli a considerare alternative, come lo scambio con il Chelsea.

L’evolversi di questa trattativa potrebbe avere ripercussioni significative non solo sul Napoli e il Chelsea, ma anche sul PSG e sull’intero mercato degli attaccanti di alto livello.

🚨🔵 Napoli keep looking for solutions for Victor Osimhen as they want to bring in Romelu Lukaku as soon as possible.

Understand Napoli could also be open to discussing Osimhen as part of Lukaku talks with Chelsea.

Osimhen said yes to PSG, but deal in stand-by between clubs. pic.twitter.com/59nusWEaOL

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 29, 2024